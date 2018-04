KV Oostende kan weer niet winnen: vijfde gelijkspel op rij TTV

22 april 2018

21u00 6 KV Oostende KVO KVO 2 einde 2 BSW BSW Beerschot Wilrijk Bekijk nu de strafste acties van deze match Belgisch Voetbal Vijf keer op rij gelijk spelen: het is een kunst. Veel levert het KV Oostende en Adnan Custovic niet op. Het lied van beiden lijkt halverwege play-off II uitgezongen.

De match van de laatste kans. Dat was het onderlinge treffen gisteren zowel voor KV Oostende als Beerschot-Wilrijk. Amper afgetrapt namen de bezoekers meteen een stevige optie om die laatste kans te grijpen. Messoudi haalde de achterlijn en bediende de opgerukte De Jonghe, die de Ratten buiten het bereik van Dutoit al in de derde minuut op voorsprong trapte. Bij KVO ontbrak aanvoerder Lombaerts en dat liet zich achterin voelen. Dutoit hield na twintig minuten eerst een schot van Van Hyfte op knappe wijze uit doel, maar reageerde in de nabeurt onvoldoende op de op Van den Bergh afgeweken poging van Prychynenko. Vroeg in de wedstrijd keek de kustploeg, alsof ze de ganse dag op het strand had gelegen, tegen een dubbele achterstand aan.

Na een dramatische start kwam Oostende geleidelijk aan in de partij. Na flauwe pogingen van Akpala en Tomasevic was de jonge Banda net als in Lokeren opnieuw trefzeker. De vreugdeliederen waren nog niet uitgestorven of Messoudi mikte aan de overzijde tegen de lat. 't Ging plots vrolijk over en weer en halverwege viel alles uiteindelijk te herdoen: Bjelica trapte de gelijkmaker buiten het bereik van Romo tegen de netten.

Hoe boeiend de eerste helft was, zo flauw was de tweede. Oostende nam de bovenhand, maar echte kansen leverde dat lange tijd niet op. Beerschot kwam niet meer op de andere helft, maar hield achterin wel alles goed gesloten. De Ratten kwamen in de slotfase wel nog opzetten, maar ook zij speelden niets meer klaar. De laatste en beste kans was voor Zivkovic, maar Romo had nog een prachtsave in huis. Voor KVO lijkt play-off 2 definitief voorbij, wat betekent dat Custovic behoudens een mirakel afscheid zal moeten nemen van Oostende. Beerschot blijft laatste in de poule en kende, belangrijker nog, een matige generale repetitie voor de stadsderby tegen Antwerp. Het team van Brys gaf een 0-2-voorsprong uit handen en wacht net als KVO nog steeds op een eerste zege in de play-offs.