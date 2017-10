Yannick Ferrera niet langer coach van KV Mechelen: "Hij had nog onvoldoende impact op de groep" 09u44 58 Photo News KV Mechelen Yannick Ferrera is niet langer trainer van KV Mechelen. Het zware 4-1-verlies op het veld van Eupen bleek de druppel voor het bestuur van Malinwa. Ook de samenwerking met assistent-trainer Yann Danielou wordt stopgezet. "We betreuren dat we dit moeten doen, maar na de wedstrijd in Eupen vonden we dat het 'op' was", aldus voorzitter Johan Timmermans. Tom Caluwé, Sven Swinnen en Jugoslav Lazic nemen voor onbepaalde duur over.

Na de 4-1-pandoering op het veld van Eupen bengelt KV Mechelen op een vijftiende en voorlaatste plaats. Er volgde een crisisvergadering Achter de Kazerne, waar een moeilijke vraag op tafel kwam: doorgaan met de trainer die hen vorig jaar op een zucht van play-off 1 bracht of hem ontslaan door tegenvallende resultaten? Ondanks voorzitter Johan Timmermans voor de match op Eupen liet optekenen dat een trainer op straat gooien niet in de aard van de club ligt én hij vorige week aangaf dat een trainersontslag een gemakkelijkheidsoplossing is, werd Ferrera deze ochtend toch aan de deur gezet.

Onze KV Mechelen-watcher is ter plekke en zag de 37-jarige oefenmeester reeds wegrijden. Ook spraken Timmermans, sportief directeur Rik Vande Velde en diens rechterhand Fi Vanhoof de spelersgroep toe. De training begint zo dadelijk, met een nieuw trio aan het roer. Tom Caluwé, Sven Swinnen - beiden T2 onder Ferrera - en Jugoslav Lazic - keeperstrainer - nemen voor onbepaalde duur immers de hoofdtaken over. Ook na het vertrek van Aleksandar Jankovic namen Caluwé en Swinnen vorig jaar - in afwachting van Ferrerra - over. Dat zorgde meteen voor het gewenste schokeffect, Mechelen won in eigen huis met 2-0 van STVV - iets waar het bestuur van Malinwa ook nu op rekent.

Voorzitter Timmermans: "Er moest ingegrepen worden"

Voorzitter Johan Timmermans reageerde al op de clubwebsite van KV Mechelen. "We zijn zwaar ontgoocheld in de resultaten. De wedstrijd in Eupen heeft bewezen dat de coach nog onvoldoende impact heeft op de groep om resultaten neer te zetten", aldus Timmermans. "We betreuren dat we dit moeten doen, maar na de wedstrijd in Eupen vonden we dat het 'op' was tussen trainer en spelers."



"We hebben vorig seizoen met Yannick Ferrera een ongelofelijke strijd geleverd voor play-off 1, waarvoor we hem ook dankbaar zijn. We betreuren dan ook dat we de samenwerking met Yannick moeten stopzetten. Zoiets zijn we als club niet gewend te doen. Ook de spelers dragen verantwoordelijkheid. Maar er moest ingegrepen worden. We hopen dat de spelers nu hun rug rechten en resultaten neerzetten."



Het is niet de bedoeling om heel snel een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen, zegt Timmermans. "We zullen zien welke kandidaturen ons bereiken en zullen ons niet onder druk laten zetten. Ondertussen nemen Caluwé, Swinnen en Lazic voor onbepaalde duur de leiding. In principe tot de interlandbreak."

Zesde trainersontslag

Yannick Ferrera is dit seizoen de zesde trainer die in de Jupiler Pro League op de keien wordt gezet. Marquez Lopez, Kristinsson, Weiler, Vanderhaeghe en Vanhaezebrouck ondergingen eerder hetzelfde lot.



- 7 augustus 2017: Bartolomé 'Tintin' Marquez Lopez wordt na amper twee speeldagen en 3 op 6 ontslagen als coach van Sint-Truiden. T2 Chris O'Loughlin neemt voorlopig de leiding over.



- 9 augustus 2017: Bij Sporting Lokeren wordt de IJslander Runar Kristinsson na een 0 op 6 in de competitie ontslagen en vervangen door oude bekende Peter Maes.



- 14 augustus 2017: Jonas De Roeck verlaat Berchem Sport, dat hij vorig seizoen naar de titel in de tweede amateurliga leidde, voor Sint-Truiden. De Antwerpenaar tekent voor twee jaar bij bij de Truienaars.



- 18 september 2017: Anderlecht beëindigt de samenwerking met René Weiler na het teleurstellende competitiebegin, vier maanden na het behalen van de 34e landstitel uit de clubgeschiedenis. Nicolas Frutos, David Sesa en Thomas Binggeli neemt ad interim over.



- 19 september 2017: KV Oostende zet Yves Vanderhaeghe aan de deur na een rampzalige competitiestart (1/21). Assistent Adnan Custovic neemt voorlopig zijn taken over.



- 27 september 2017: AA Gent en Hein Vanhaezebrouck beëindigen hun samenwerking na 3,5 jaar dienstverband.



- 3 oktober 2017: Amper enkele dagen na zijn vertrek bij AA Gent stelt Anderlecht Hein Vanhaezebrouck aan als nieuwe coach. Vanhaezebrouck ondertekent in Brussel een contract voor drie seizoenen.



- 4 oktober 2017: AA Gent stelt Yves Vanderhaeghe aan als opvolger van Hein Vanhaezebrouck. Vanderhaeghe tekent in de Ghelamco Arena een contract tot juni 2019.



- 17 oktober 2017: KV Oostende bevestigt na een zege in de beker tegen Union en een 4 op 9 in de competitie het vertrouwen in Adnan Custovic. De Bosniër, ad interim aangesteld na het ontslag van Yves Vanderhaeghe, ondertekent een contract tot juni 2019.



- 23 oktober 2017: Yannick Ferrera wordt twee dagen na het 4-1 verlies in Eupen ontslagen als coach van KV Mechelen. Met 8 op 33 staat Malinwa vijftiende en voorlaatste. Assistent-trainers Tom Caluwé, Sven Swinnen en doelmannentrainer Jugoslav Lazic nemen ad interim over.