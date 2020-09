Wouter Vrancken ging in gesprek met zijn spelers over extra-sportieve zorgen: “Ik heb niet de indruk dat het doorweegt” ABD

18 september 2020

14u08 0 KV Mechelen Wouter Vrancken en z’n team moeten nog maar eens presteren terwijl er extra-sportieve onzekerheid heerst bij KV Mechelen. Een situatie waar de trainer ervaring mee heeft. “We moeten gewoon ons werk doen op het veld.”

De zaak rond hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx was het gespreksonderwerp nummer één op de persbabbel van Vrancken voor het duel tegen Racing Genk van komende zondag. “Ik heb er gisteren nog over gebabbeld met de groep. Ze zullen er wel over lezen, maar ik heb niet de indruk dat het doorweegt. Ik heb in de voorbije twee jaar toch wat ervaring opgedaan om te kunnen inschatten of iets extra-sportief invloed heeft op een team. Wel, een negatieve impact heeft het niet op dit moment. En we weten er ook niets van. We vernemen alles ook maar via de media.”

“Natuurlijk is het niet fijn als er een bepaalde negatieve perceptie rond de club en ploeg hangt. Maar we kennen er het schone niet van. Het is te zot om daar uitspraken over te doen. Daar zijn andere instanties voor denk ik. Wij moeten gewoon ons werk doen op het veld. Dieter is indertijd op de voorgrond moeten treden (tijdens de zaak ‘Propere Handen’, red.). Dat heeft hij toen goed gedaan richting de groep. Maar nu spelen er andere zaken. Het is wat het is. Ik heb daar verder geen mening over.”

Nieuwkomers

Malinwa neemt het zondag (18u15) op tegen Racing Genk, dat coach Hannes Wolf dinsdag ontsloeg. “Ik geloof niet dat al zijn principes in een week weggeveegd zijn. Maar qua formatie is het wel moeilijker te voorspellen wat we mogen verwachten.”

En wat met de opstelling van een zoekend KV Mechelen? Het is nog steeds wachten vooraleer nieuwkomers Marian Shved en Kerim Mrabti hun stempel kunnen drukken. “Shved heeft vorige week niet kunnen meetrainen (hij kwam later dan verwacht terug uit Oekraïne, red.). Dat is niet ideaal. Maar je ziet wel dat hij technisch goed is. Hij is wat introvert en komt ook van Celtic in de Schotse competitie. Een lager niveau dan onze competitie. Het is dus logisch dat hij tijd nodig heeft om zich aan te passen."

“Mrabti zie ik dan weer elke week verbeteren. Hij kwam toe met een conditionele achterstand, maar hij heeft veel stappen vooruit gezet. Hij pikt de dingen snel op, het is alsof hij hier al drie jaar voetbalt.” Die andere Zweed, Gustav Engvall, maakte vorige week tegen KVO zijn comeback na zeven maanden blessureleed. “Goed nieuws”, weet ook Vrancken. “Engvall staat gekend voor zijn efficiëntie.”

4 op 15

Dat was dit seizoen al een thema. KV Mechelen liet het te vaak na zijn kansen af te maken. Tegen KV Oostende was dat vorige week echter niet het issue. Het was eerder het slechte spel dat de nederlaag inluidde - Malinwa had geen enkel schot tussen de palen. “Er zat meer afval in ons spel en we deden te weinig in balbezit. Dat moet beter”, beseft Vrancken. “Het heeft ook met vertrouwen te maken. Daarom moeten we ook snel punten gaan pakken. Dan staat er minder druk op.”

KV Mechelen gaat tegen Genk op zoek naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Het staat met een magere 4 op 15 op de vijftiende plek.