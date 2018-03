Woorden Aad De Mos schieten in verkeerde keelgat bij Mechelse voorzitter: "Zijn uitspraken waren gratuit" FDZ

02 maart 2018

Aad De Mos schoot gisteren in uw krant met scherp in de analyse die hij gaf over het noodlijdende KV Mechelen. "Kijk, het bestuur en de nieuwe investeerders in Mechelen hebben de kleedkamer kapot­gemaakt. Ze handelden vanuit emotie, zonder een goeie blik op het spelletje te hebben", vertelde de voormalige trainer van Malinwa. Uitspraken die zijn aangekomen bij voorzitter Johan Timmermans. Hij reageerde dan ook op de uitlatingen van De Mos. Die verwijt het Mechelse bestuur een gebrek aan inzicht en voetbalverstand. "Wij moeten geen lessen krijgen van Aad de Mos", zegt de preses. "Niet vergeten: zijn tweede passage bij onze club was niet denderend. Hij is een groot voetbalkenner, maar of hij de wijsheid in pacht heeft? Ik vind het heel kleintjes wat hij gezegd heeft. De Mos weet niets af van de interne keuken. Analisten weten het altijd zeer goed na de feiten. Zijn uitspraken waren gratuit."