Vrancken: "Play-off 1? Willen vooral bevestigen wat we tot nu getoond hebben” KDW/TLB

28 oktober 2019

En plots staat KV Mechelen...derde. Na de zege van gisteravond op het veld van Waasland-Beveren laat de promovendus ploegen als Gent, Genk, Antwerp en Anderlecht (ruim) achter zich. Dromen ze in Mechelen stilaan van play-off 1? “Daar is in de kleedkamer nog niet over gepraat. Of ik heb het toch nog niet gehoord”, aldus trainer Wouter Vrancken voor de microfoon van VTM Nieuws. “Dromen mag en moet zelfs, maar ik denk dat we op dit moment vooral willen bevestigen wat we tot nu toe getoond hebben.” De laatste ploeg die als promovendus meteen play-off 1 wist te halen, was het STVV van Guido Brepoels. Dat was Vrancken, een Truienaar, niet vergeten. Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.