Vrancken over comeback van Engvall en situatie van Vranckx: "Hij moet zich geen zorgen maken"

22 november 2019

14u53 0 KV Mechelen Malinwa komt met een boost uit de interlandbreak. Wouter Vrancken is nog steeds trainer. En het kan morgenavond Zulte Waregem, een directe concurrent, een tik geven. “Als de wedstrijd in de lijn is van onze trainingen, dan gaan we sterk spelen.”

KV Mechelen kan morgenavond weer een goede zaak doen in de strijd om play-off 1. Malinwa ontvangt de nummer zeven, Zulte Waregem. “Dat is een ploeg waar wij ons aan kunnen meten. Een sterk team ook, dat na een teleurstellende seizoenstart met enkele gerichte aanwinsten een knappe remonte neerzette.” Maar Vrancken is zelfzeker. “Als onze wedstrijd tegen Essevee van hetzelfde niveau is als de kwaliteit van de voorbije trainingen, dan gaan we een sterke partij spelen. De intensiteit was goed deze week. Iedereen is gemotiveerd. Zulte Waregem op acht punten zetten, zou een zeer goede zaak zijn.”

Wie weet doet Malinwa dat wel met Gustav Engvall terug in de ploeg. De Zweedse aanvaller is al enkele weken weer fit na een knieblessure en staat te popelen om zijn comeback te maken. “In de oefenmatch tegen Genk van vorige week was Gustav goed voor 60 minuten. Daarin maakte hij de winninggoal en liet hij enkele flitsen zien. Hij kan het verschil maken, maar zit nog niet aan zijn topniveau. Ik ben er wel van overtuigd dat het snel goed zal komen. ‘Gus’ kan niet wachten om terug te spelen. Als het aan hemzelf lag, zou hij al een paar weken aan het ‘shotten’ zijn. Maar we moeten hem rustig brengen.”

Mentaal sterke Vranckx

Wie begin dit seizoen ook snel indruk maakte, was Aster Vranckx. De 17-jarige middenvelder overtuigde Vrancken in de voorbereiding en maakte zijn profdebuut in de Supercup. In de competitie viel hij in tegen Anderlecht en AA Gent. Op de achtste speeldag pakte hij zijn eerste basisplaats in Kortrijk. En nu? Wel, Vranckx moest de voorbije weken toekijken vanop de tribune.

“Of het moeilijk is om hem nog altijd mee te krijgen in het verhaal? Neen. Hij is iemand die altijd met de voeten op de grond blijft. Mentaal sterk. Ik heb al een paar keer met hem gepraat onder vier ogen. ‘t Is een verstandige kerel. Vorige week zat hij bij de U19 van de nationale ploeg (die won van Griekenland met 1-0, red.). Als je als jonge voetballer een paar keer voor de eerste ploeg hebt gespeeld en ook voor het nationale jeugdteam uitkomt, dan kan je na die wedstrijden niet naar de kleedkamer wandelen zonder dat er tien managers rond je nek hangen. ‘Je speelt niet nu niet meer bij Mechelen? Ik kan zorgen dat je weer kansen krijgt bij een andere ploeg’, gaat het dan. Die mannen zien de dollartekens al voor zich. Ik las dat AC Milan genoemd wordt. Maar Aster blijft er, zoals altijd, rustig onder. Hij speelde vorig seizoen nog maar bij de U18, hé. Dat hij intussen op deze leeftijd al kansen heeft gekregen bij de eerste ploeg, betekent dat hij een voorsprong heeft. Wij zetten in op de jeugd. Aster moet zich geen zorgen maken.”