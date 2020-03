Vrancken na gelijkspel tegen Eupen: "Jammer dat we onszelf niet belonen"

Axel Brisart

07 maart 2020

23u28 0 KV Mechelen Wouter Vrancken zag zijn team een dominante wedstrijd spelen tegen Eupen. “Alleen jammer dat we onszelf niet belonen met de zege.” Voor KV Mechelen wacht volgende week zondag een finale tegen RC Genk. “We gaan er vol voor.”

Wouter Vrancken mocht tevreden zijn over de wedstrijd van Malinwa. “Verdedigend stonden we goed, we zetten Eupen onder constante druk. We hadden alles zoals we het wilden hebben. Eupen kwam er helemaal niet uit. Enig minpuntje is dat we te weinig scoorden en één verdedigend foutje maakten (Eupen maakte gelijk na een flater van Swinkels, red.).”

Vrancken was niet te spreken over de manier waarop Eupen, dat niets meer te winnen of te verliezen heeft, kwam spelen. “Ik dacht dat we een andere wedstrijd te zien gingen krijgen, ja. Ik had een duel verwacht tussen twee ploegen die wilden winnen. Maar het werd al snel duidelijk met welke intenties ze naar hier kwamen. De Wolf had na negen minuten al drie keer zitten tijdrekken. De vierde ref zei me dat ze ‘ermee bezig’ waren. (grijnst) In minuut 87 vroeg ik of ze er nog altijd mee bezig waren... Maar goed, wij hebben ons daar mentaal over kunnen zetten. We bleven pushen en creëerden kansen, alleen waren we niet efficiënt genoeg. Wij hebben een dominante wedstrijd gespeeld. Qua ingesteldheid ben ik fier op de jongens.”

Voor Malinwa volgt volgende week zondag een finale in Genk. “Genk won in Oostende, dus het werd - wat wij ook deden tegen Eupen - altijd een finale op de slotspeeldag. Als we nu hadden gewonnen, zouden we twee punten voorsprong gehad hebben en was Anderlecht uitgeteld. Kijk, we hebben die finale afgedwongen. Dat is een prestatie op zich. We gaan er vol voor.”