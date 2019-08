Vrancken: “Dit is een hele mooie start” - Bijker: “Voor elkaar vechten is onze grote kwaliteit” GVS

09 augustus 2019

Een felbevochten overwinning voor KV Mechelen in het Lotto Park. “We speelden geen goede eerste helft”, zei coach Wouter Vrancken bij Proximus Sports. “We gingen de duels niet aan, waardoor Zulj en Dewaele konden verdelen. Na die rode kaart - waardoor we wisten dat het nog lastiger ging worden - hebben we stevig gevochten. Daardoor ben ik ontzettend blij met dit punt. Dit is een hele mooie start in 1A.”

Bijker: “Grote kwaliteit van Mechelen”

“De Eerste helft lieten we niks zien”, trad Lucas Bijker zijn trainer bij. “We werden achteruitgedrukt en konden geen ruimte vinden met de bal. Dat was een gigantisch verschil met vorige week, maar Anderlecht deed het ook gewoon goed. Na de rode kaart moesten we vervolgens keihard werken voor elkaar. Dat is de grote kwaliteit van Mechelen. We spelen al een jaar samen en iedereen gaat voor elkaar door het vuur. Dit kan net als vorig jaar wel eens een zeer goed seizoen worden voor ons.”