Voor Vrancken mag play-off 1 morgen al binnen zijn: “Ik stel niet graag uit” ABD

06 maart 2020

13u26 0 KV Mechelen ‘t Kan morgen al binnen zijn. Als KV Mechelen thuis wint van Eupen en Genk laat punten liggen in Oostende, dan speelt Malinwa PO1. “Of ik liever heb dat we het play-off 1-ticket pas op de laatste speeldag pakken in een finale tegen Genk? Hoe rapper, hoe liever”, vertelt Wouter Vrancken.

Goed nieuws was er gisteren voor Malinwa. Topschutter Igor de Camargo (36) verlengde zijn contract met één jaar. “En daar ben ik ook tevreden mee”, aldus een ontspannen Wouter Vrancken. “Ik wou uiteraard ook dat Igor bleef en bijtekende. De club en speler zijn er snel uitgeraakt. Dat is alleen maar positief. Zowel op het veld als ernaast heeft Igor veel kwaliteiten. Ervaring, maturiteit en hij durft iets zeggen in de groep. Igor voelt zich hier goed.”

Heel KV Mechelen zal zich pas goed voelen als de club voor het eerst in zijn geschiedenis play-off 1 haalt. Morgen kan het al zover zijn, mits winst tegen Eupen en puntenverlies van Racing Genk tegen KV Oostende. En zelfs als het morgen misgaat, krijgt Malinwa sowieso zijn beslissende finale in de Luminus Arena. “Het is een evidentie dat we focussen op de eerstvolgende wedstrijd. Dat is een cliché - ik weet het. Maar we hebben de voorbije weken geleerd dat we niet te ver moeten vooruitkijken. Op dit moment zijn de drie punten morgen het belangrijkste. Of ik liever heb dat we het play-off 1-ticket pas op de laatste speeldag pakken in een finale tegen Genk? Maakt niet uit. (grijnst) Hoe rapper, hoe liever. Ik stel niet graag uit. Maar goed, we moeten vooral bezig zijn met morgen.”

KV Mechelen treft morgen Eupen, dat niets meer te winnen of te verliezen heeft. “Dat kan beide kanten op, hé. Dat ze geen punten meer moéten pakken, kan voor hen ook bevrijdend werken. Het begin van de wedstrijd wordt belangrijk. Vanaf de eerste minuut moeten we er staan.”

Geen Van Damme tegen Eupen

KV Mechelen moet het morgen tegen Eupen doen zonder Joachim Van Damme (28). De middenvelder en aanjager van Malinwa viel vorige week in Sint-Truiden uit met een rugblessure en ondervindt nog te veel last. “Zijn kwetsuur is fel verbeterd, maar hij is nog niet klaar om te spelen”, aldus Wouter Vrancken. “De kans dat het weer erger zou worden, is te groot. We willen geen risico nemen.” Van Damme zou wel fit moeten geraken voor het - mogelijk - doorslaggevende duel tegen Racing Genk van volgende week.