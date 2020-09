Vier Malinwa-youngsters, waaronder Alec Van Hoorenbeeck, doen ervaring op in Nederlandse tweede klasse: “Mezelf terug op de kaart zetten” ABD

08u15 0 KV Mechelen Een stapje terug om er daarna twee vooruit te zetten. Alec Van Hoorenbeeck (21) speelt dit seizoen, net als drie andere KV Mechelen-youngsters, op huurbasis bij de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport. “Ik wil mezelf terug op de kaart zetten, niet alleen in België, maar ook in Nederland.”

Sinds begin dit seizoen heeft KV Mechelen een samenwerkingsakkoord met Helmond Sport. Vier jonge spelers worden uitgeleend aan de bescheiden Nederlandse tweedeklasser, die de voorbije twee seizoenen telkens als laatste eindigde in de ‘Keuken Kampioen Divisie’. “Maar ik geloof dat we dit jaar mooie prestaties kunnen neerzetten. We hebben een kleine, maar goede kern”, merkt Alec Van Hoorenbeeck snel op.

De centrale verdediger maakte ruim een jaar geleden zijn profdebuut voor KV Mechelen op het veld van KV Oostende. Een droomdebuut werd het echter niet: hij maakte een foutje en zou nadien geen minuten meer maken voor de eerste ploeg. “Ook in de voorbereiding op dit seizoen had ik al snel het gevoel dat ik weinig aan spelen zou toekomen. Wouter Vrancken zei me ook dat hij zijn vaste namen heeft achterin en hij wilde me zien spelen. De keuze voor een uitleenbeurt was snel gemaakt. Het was mijn beste optie.”

Naast Van Hoorenbeeck dachten ook Gaétan Bosiers (21), Arno Van Keilegom (21) en Maxime De bie (19) er zo over. Het viertal doet nu ervaring op bij Helmond. “We carpoolen elke dag”, vertelt Van Hoorenbeeck. “Het is wel even rijden, ja. Ik ben van Kontich en was altijd snel in Mechelen. Nu is het toch 110 kilometer rijden naar Helmond. (grijnst) Dat was even aanpassen, maar het wendt wel.”

Wat ook wendt, is de andere manier van spelen in Nederland, zegt Van Hoorenbeeck. “Ze spelen hier meer voetballend, en met minder duels. Je ziet soms gekke uitslagen, hé. 6-4, of zo. Ze nemen hier vaak risico’s in het verdedigen en kiezen zo veel mogelijk voor de voetballende oplossing. Dan zijn wij er als Belgen om de bal toch eens weg te knallen als het brandt achterin (knipoogt). Iedereen is hier heel open. Als er iets is, komen ze het gewoon zeggen. Zo heb ik het graag. Je weet wat de coaches van je vinden.”

Zij zijn duidelijk tevreden van de Mechelse youngsters. Alle vier maakten ze al minuten, Van Keilegom en Van Hoorenbeeck zelfs als basisspelers. “Voorlopig kan ik alleen maar positieve dingen zeggen. Het is goed dat ik kan spelen. Dit is een belangrijke stap in mijn carrière. Ik ben op een leeftijd gekomen waarop ik zoveel mogelijk wil spelen. Ik wil mezelf terug op de kaart zetten, niet alleen in België, maar ook in Nederland. Dit is een goeie competitie daarvoor. Hier kan ik progressie blijven maken.” Zijn doel blijft hetzelfde: “Ik wil nog steeds doorbreken bij KV Mechelen, waar ik nog een contract tot 2022 heb.”

