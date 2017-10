VIDEO: Mechelse spelers gaan in de clinch met eigen fans na blamage op Eupen KV

23u00 60 KV KV Mechelen Het draait al een tijdje vierkant bij KV Mechelen en dat was ook vandaag te zien op het veld van Eupen. Malinwa ging roemloos met 4-1 ten onder. Niet alleen de spelers waren teleurgesteld, maar ook de supporters maakten duidelijk wat ze ervan vonden. Na de wedstrijd kwam het tot een discussie tussen beide partijen.

Terwijl de Eupense fans een feestje bouwden lieten de bezoekende supporters zich op een andere manier opmerken. Tijdens de wedstrijd zongen ze meermaals 'shame on you' richting eigen spelers en na affluiten gingen ze in discussie met de spelers.



Ze vroegen onder meer aan Coosemans en De Witte verantwoording over de zware nederlaag op het veld van Eupen. De Mechelse sterkhouders konden na een tijdje de eigen aanhang overtuigen en kalmeren. Hiermee neemt de druk op de spelers, maar ook de trainer ongetwijfeld toe. Wordt vervolgd..







