VIDEO. KVM-coach Vrancken: “Wat we sportief bereikt hebben, wordt niet beloond”, Penninckx heeft dubbel gevoel ABD

17 juli 2019

19u31

Bron: Eigen berichtgeving en VTMNIEUWS 10 KV Mechelen KV Mechelen mag komend seizoen starten in 1A zónder puntenaftrek. De club wordt wel uitgesloten van Belgisch en Europees bekervoetbal. “Een dubbel gevoel”, zegt hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. “Iets wat we sportief bereikt hebben, wordt niet beloond”, vindt coach Wouter Vrancken.

“We hebben gemengde gevoelens”, sprak hoofdaandeelhouder Dieter Penninck. “Enerzijds is het besluit van het BAS beter dan dat van de Geschillencommissie. Anderzijds is het Europees voetbal weg, wat we sportief verdiend hebben. Voor een club als KV Mechelen met zoveel supporters die hoogtijden hebben meegemaakt in het Europese voetbal, is dat een serieuze domper. Het is nog te vroeg om te zeggen wat we eventueel nog gaan doen, we moeten eerst de motivering van het BAS afwachten. Wij weten niet welke argumenten gebruikt zijn om tot dit besluit te komen, dus laten we die eerst analyseren.”

Vrancken: “Deze groep verdiende Europees voetbal”

Ook KV Mechelen-coach Wouter Vrancken reageerde kort op de beslissing van het BAS. “Natuurlijk is dit jammer. Iets wat we sportief bereikt hebben, wordt niet beloond”, zegt Vrancken in een reactie aan onze redactie. “Deze groep verdiende Europees voetbal. Het is goed dat er duidelijkheid is, de onzekerheid mocht wel eens stoppen. Maar verder wil en kan ik er nu weinig over zeggen.”

De Camargo: “Kers op de taart wordt ons ontnomen”

De Mechelse spelersgroep reageerde teleurgesteld op de uitspraak. Al blijft het feit dat ze mogen aantreden in 1A het belangrijkste. “De kers op de taart van vorig seizoen wordt ons ontnomen”, vertelt Igor de Camargo. “Iedereen wil Europa in, dus natuurlijk is dit ontgoochelend. Erg jammer. Of het ik het onrechtvaardig vind? Ja. Deze ploeg heeft niks te maken met wat er allemaal is gebeurd. Oké, misschien moet de club gestraft worden. Maar toch niet sportief in een andere competitie... Maar goed, dat we zonder minpunten in 1A kunnen starten is erg belangrijk.”

Swinkels: “Laatste kans op Europees voetbal verkeken”

“Als het hierbij blijft, dan gaat hierdoor mijn laatste kans om Europees voetbal te spelen in rook op”, zegt verdediger Arjan Swinkels. “De spelersgroep die vorig seizoen kampioen is geworden in 1B en de beker gewonnen heeft, wordt nu gestraft voor iets dat voor onze tijd bij de club zou zijn gebeurd. Heel zuur.”