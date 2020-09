Victor Wernersson, de nieuwe ‘Viking’ van KV Mechelen: “Het niveau ligt hier hoger dan in Zweden” ABD

10 september 2020

17u29 2 KV Mechelen De derde ‘Viking’ is gearriveerd Achter de Kazerne. Na Engvall en nieuwkomer Mrabti sloot ook de Zweedse linksback Victor Wernersson (25) vorige week aan bij Malinwa. Een halfjaar eerder dan gepland. “KV Mechelen en Göteborg zijn twee te vergelijken clubs.”

“Een offensieve linksback”, zo omschrijft Wernersson zichzelf. Dat klinkt alvast veelbelovend. De Zweed moet de concurrentie aangaan met Lucas Bijker en vooral een aanvallender alternatief bieden op de linksachter.

Bij KV Mechelen oordeelden ze na de eerste speeldagen dat ze Wernersson maar best zo snel mogelijk binnenhaalden. Hij zou eerst transfervrij overkomen in januari 2021, maar Malinwa betaalde toch een gering transferbedrag aan IFK Göteborg om de Zweed nu al naar Mechelen te halen. “Mijn eerste indruk van de club én stad is zeer positief. Iedereen helpt me. ‘And I enjoy the city’. Weet je, alles in België is een stapje hoger dan in Zweden. Op en naast het veld is het professioneler. Het niveau ligt hoger."

Daarom ook dat Wernersson, die momenteel nog in het Mechelse Montreal Hotel verblijft, voor een transfer naar Malinwa koos. “Göteborg bood me afgelopen zomer nog een nieuw contract aan, maar ik was klaar voor een nieuwe uitdaging. KV kwam aankloppen en Gustav Engvall had goede woorden over voor de club. Ik heb niet getwijfeld en ben ervan overtuigd dat ik hier stappen vooruit kan zetten.”

Bekerheld

Dat hij bij Malinwa past, daar is iedereen van overtuigd. “Ik geef altijd álles voor het team”, vertelt hij - dat horen ze graag in Mechelen. Wernersson is trouwens een ware bekerheld bij Göteborg. “In de halve finale (tegen Elfsborg, red.) maakte ik eerst een ongelukkige penaltyfout. (grijnst) Maar ze misten. Gelukkig maar. Enkele minuten later maakte ik de winning goal. Het was fantastisch om de beker te winnen, een heerlijke ervaring. Ik weet dat KV een jaar geleden ook de beker gewonnen heeft, ik zag het op de sociale mediakanalen van Gustav. Als tweedeklasser, zeker? Crazy!”

En of Wernersson uitkijkt naar zijn eerste wedstrijd voor KV Mechelen, waar zo’n 5.000 fans binnen mogen. Wie weet staat hij zaterdag al in de basis tegen KV Oostende. “Ik voel me klaar en kan niet wachten om eindelijk met fans in het stadion te spelen. In Zweden is dat nog verboden. Daar mag je alles - zelfs met z’n allen naar de Ikea gaan -, maar voetbalmatchen bijwonen is verboden. Ik kijk enorm uit naar de match tegen Oostende.”