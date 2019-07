Verrips geniet interesse van Premier League-promovendus en zet Malinwa onder druk om transfer te forceren ADB/KTH/SJH

24 juli 2019

06u48 2 KV Mechelen Missing Michael. Gisterenochtend stuurde doelman Verrips zijn kat naar de training van KV Mechelen. Sheffield United mikte op een jonge keeper van Man United, maar omdat die gesprekken vastzitten, leggen ze lijntjes uit naar alternatieven. D e 22-jarige Nederlander wil een transfer forceren. Malinwa reageert verrast. “Dit is een vreemde situatie”, aldus coach Wouter Vrancken.

Michael Verrips twaalf dagen geleden in deze krant: “Een transfer is voorlopig uitgesloten. Maar je weet nooit. Mocht er een opportuniteit komen waar zowel ikzelf als de club beter van worden, dan bekijken we dat wel.” Verrips lijkt deze opportuniteit nu zelf te willen forceren.

Gisteren kwam de doelman niet opdagen op training, nochtans had hij zich niet ziek gemeld. Al snel bleek ook zijn kleerkastje leeg te zijn. De sterkhouder die Malinwa vorig seizoen naar de promotie en bekerwinst leidde, wil Mechelen verlaten.

Bij KV vielen ze uit de lucht. Verrips liet uiteindelijk niets meer van zich horen. “Nochtans had hij mij beloofd om te bellen en de situatie uit te leggen”, reageerde een teleurgestelde Vrancken. “Ik weet ook niet goed wat er gaande is. Dit verrast me compleet. We hebben gesprekken gehad waarin hij aangaf te willen blijven. Het is een vreemde situatie. Maar ik wil Michael eerst zelf horen voor ik mijn conclusies trek. Kijk, ik ken hem goed. Dit is niets voor hem. Het moet hem wel door iemand zijn ingefluisterd. Ik snap niet waarom hij zoiets zou doen. Je mag een transfer tot stand willen laten komen. Maar is dit de juiste manier? Ik ben benieuwd.”

Waar Verrips naartoe kan? Een officieel bod zou er nog niet zijn. Bij de Belgische en Nederlandse topclubs blijft het voorlopig stil. In zijn gedroomde Premier League staan topclubs en middenmoters niet te springen om hem in te lijven, maar promovendus Sheffield United heeft hem op de lijst staan in zijn zoektocht naar een nieuwe keeper. Afwachten maar.

Dean Henderson, jonge huurling van Manchester United die vorig seizoen al op uitleenbasis speelde bij ‘The Blades’, is er immers nog altijd de topkandidaat. “De onderhandelingen lopen niet zoals we hadden verhoopt”, zegt manager Chris Wilder. “De speler wil komen, de sportieve staf van United staat achter een transfer. Ik denk dat het in orde gaat komen, maar we moeten misschien alternatieven beginnen overwegen.”

Wat wel voor extra pigment kan zorgen: Sheffield mede-eigenaar Abdullah Bin Musa’ad bin Abdulaziz Al Saud is één van de buitenlandse investeerders bij... Beerschot.

Keepersprobleem

Hoe dan ook zit KV Mechelen plots met een keepersprobleem. Malinwa speelt zaterdag zijn eerste competitiewedstrijd op het veld van Zulte Waregem. Zonder Verrips, en ook zonder de geblesseerde tweede doelman Bram Castro. Sofiane Bouzian (19) zit nog op een toernooi met de Marokkaanse jeugdploeg. Hij wordt vroegtijdig teruggehaald, maar zou pas zaterdagmiddag in België arriveren. Zo lijkt het erop dat de 18-jarige Arno Valkenaers de meubelen moet redden. Voor de jeugdinternational zou het zijn profdebuut worden. Of kan Malinwa net voor de competitiestart nog een nieuwe doel- man aantrekken? “We moeten snel kunnen schakelen”, aldus Vrancken. AA Gent-doelman Yannick Thoelen (ex-KVM) wordt genoemd als opvolger.

Sheffield

Maar eerst is het wachten op een uitleg van Michael Verrips. Al laat ook zijn entourage uitschijnen dat een transfer afdwingen het opzet is. Het bestuur van KV Mechelen was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. De club zoekt zelf nog uit wat er precies aan de hand is. Verrips en Malinwa lijken alvast af te stevenen op een vechtscheiding.