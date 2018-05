Vandaag behandelt rechter in kortgeding zaak-Moeskroen, dit staat er op het spel NVK

25 mei 2018

06u46 11 KV Mechelen De rechter in kortgeding behandelt vandaag de zaak van KV Mechelen tegen de voetbalbond. Wat staat er op het spel en wie wil wat? Een stand van zaken.

Waarover gaat het? Moeskroen kreeg onterecht licentie volgens Malinwa

KV Mechelen oordeelt dat de Belgische voetbalbond in het verleden onterecht een licentie heeft toegekend aan Moeskroen. De redenering is intussen algemeen bekend: Moeskroen zou de voorbije jaren intensieve banden hebben gehad met makelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani. Dat mag niet volgens de reglementen van de bond. Moeskroen heeft de voorbije jaren wel steeds zijn licentie gekregen.

KVM ondernam drie verschillende stappen. Het ging pro forma (en tevergeefs) in beroep voor het BAS. Belangrijker zijn de juridische stappen: enerzijds trekt Mechelen naar de strafrechter. Het federale parket heeft dat dossier intussen in handen genomen - een teken dat de zaak serieus genomen wordt. Alleen zal het nog maanden, misschien meer dan een jaar duren vooraleer dat dossier afgerond is. Daarom rekent Malinwa nu op de rechter in kortgeding. Die kan wel voorlopige maatregelen nemen op korte termijn.

