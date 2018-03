Tranendal in Mechelen: "Wij zijn knock-out", vertelt voorzitter. "We degraderen door een mysterie", zegt coach Van Wijk Mike De Beck & Mathieu Goedefroy

17u07 3 KV Mechelen Schrijnende taferelen vanmiddag Achter de Kazerne. Na de degradatie van Malinwa gingen de meeste spelers verslagen tegen de grond. Terwijl anderen hun tranen de vrije loop lieten, stond voorzitter Timmermans - ook hij in zak en as - de pers te woord. "Wij zijn vandaag knock-out."

Het laatste fluitsignaal weerklonk.Tim Matthys liet zich vallen op zijn rug om dan helemaal in tranen uit te barsten. Ook doelman Colin Coosemans hield het niet droog. Na een wekenlange strijd tegen de degradatie konden sommige spelers hun emoties niet meer bedwingen. Het verdict was dan ook hard: KV Mechelen speelt volgend seizoen in 1B. Niet in 1A en dat is een wereld van verschil. Net als KV Mechelen in eerste klasse verdwijnt straks ook de hoofdtribune. Ondanks de degradatie wordt er werk gemaakt van een nagelnieuw exemplaar. Bij wijze van afscheid troepten zo'n duizenden supporters ruim twee uur na de degradatie nog samen aan die hoofdtribune.

Ruim twee uur na de degradatie, nog altijd duizenden supporters voor de hoofdtribune van @kvmechelen pic.twitter.com/NunAxZAmId Mathieu Goedefroy(@ MGoedefroy) link

"Verblijf in 1B beperken tot 1 seizoen"

"Het zag er mooi uit tot een kwartier à twintig minuten ver in de tweede helft", vertelde voorzitter Johan Timmermans. "We stelden vast dat Eupen begon te scoren en dat er op zes minuten tijd drie keer werd gescoord. We hebben er onze bedenkingen bij. Op de wijze waarop er daar gescoord is. We wonnen vandaag maar met 2-0, wat op zich een goed resultaat is, maar dat was niet genoeg." Timmermans wil echter de strijdbijl niet begraven. "Deze club is 15 à 16 jaar geleden dood geweest en weer uit zijn as herrezen. Met de degradatie zetten we opnieuw stappen achteruit terwijl we liever stappen vooruit hadden gezet. We gaan proberen om het verblijf in 1B te beperken tot 1 seizoen."

Dennis Van Wijk: "We degraderen door een mysterie"

Ook trainer Dennis Van Wijk was aangeslagen na de wedstrijd. "Dit is zeer bitter", vertelde de Nederlander. "We hebben Waasland-Beveren heel de wedstrijd gedomineerd. We hebben dan ook goeie kansen gehad en er zat een goeie drive in de ploeg. Verdier kon er misschien wel drie maken en Beqiraj trapte nog tegen de lat. We winnen met 2-0 en in Eupen wordt het 4-0, surprise surprise."

Alludeert Van Wijk dan op een complot in de wedstrijd tussen Eupen en Moeskroen? "Ik mag zeggen wat ik wil. Het is een vrije wereld. Het is een club die degradeert en niet alleen de trainer. Iedereen moet in de spiegel kijken en ontleden wat er fout is gegaan. Ik denk dat als je meemaakt wat je vandaag hebt meegemaakt, moet je goed nadenken of je wel trainer wil blijven. We pakken punten en zakken dan door een mysterie. Dit komt wel aan en vooral de manier waarop. De climax vandaag is absoluut een anticlimax geworden."