Trainersmissie nummer 17 voor Dennis van Wijk, niet vies van een crisisopdracht (met wisselend succes) Bart Fieremans

24 januari 2018

23u39 0 KV Mechelen KV Mechelen heeft niet lang gedraald: met Dennis van Wijk haalt de club een trainer in huis die het klappen van de zweep kent in crisissituaties of specifieke (kortstondige) missies moet trachten waar te maken. In het geval van KV Mechelen is dat het behoud.

In een tijdspanne van 22 jaar tijd als proftrainer begint Dennis van Wijk al aan zijn zeventiende opdracht. Eerder lukte hij er twee keer in om een eersteklasser in een penibele situatie in eerste klasse te behouden, in zijn eerste seizoen bij Willem II in het seizoen 2006-2007 en in Roeselare in het seizoen 2008-2009, waar één jaar later evenwel de degradatie en een ontslag op volgde. Ook bij STVV (2007-2008) en in de kortstondige missie met Cercle Brugge in PO3 van het seizoen 2015-2016 kon hij de ambitie van het behoud niet verwezenlijken. Meer eer wist hij te rapen in de Belgische tweede klasse: met liefst vijf verschillende clubs (KV oostende, KSV Roeselare, het ter ziele gegane Bergen, Sporting Charleroi en Westerlo vierde hij als coach de promotie naar eerste klasse. En bij toenmalig derdeklasser Beerschot Wilrijk beukte Van Wijk de poort open naar de Super Amateurliga.

Maar meer dan hem lief was, zag de Nederlander zijn contract vaak voortijdig beëindigd. Liefst acht keer in zijn carrière mocht hij het seizoen niet uitmaken na een ontslag. Bij Willem II stapte hij in onderling overleg zelf op en de Antwerpse traditieclubs Antwerp en Beerschot Wilrijk verlengden zijn contract niet. Zijn kortste trainersroeping beleefde hij bij KV Oostende in 2007. In minder dan een maand tijd plukte Roland Duchâtelet hem daar weg om STVV te coachen, zonder succes toen.