Topmannen bij KV Mechelen Olivier Somers en Stefaan Vanroy verlaten de club en Belgisch voetbal YP

01 juli 2019

09u11 18 KV Mechelen Mede-hoofdaandeelhouder Olivier Somers en sportief directeur Stefaan Vanroy zetten een stap opzij bij KV Mechelen en verlaten het Belgische voetbal. Dat hebben de ‘Kakkers’ zopas bekend gemaakt via hun website. De club komt daarmee grotendeels in handen van Dieter Penninckx, de andere hoofdaandeelhouder. Hij verwierf twee jaar geleden samen met Somers de meerderheid van de clubaandelen. Een deel van Somers’ aandelen wordt ook aan het Malinwa Supportersorgaan geschonken. Dat hebben Somers en de andere leden van de raad van bestuur van KV Mechelen afgelopen weekend in overleg beslist.

“Het was een van de moeilijkste en pijnlijkste beslissingen in ons leven, maar in het belang van de club en haar geweldige supporters is dit de juiste keuze”, aldus Somers en Vanroy in een eerste reactie. “Het doet pijn om van deze fantastische vereniging afscheid te nemen, maar we konden en wilden niet langer blijven toekijken hoe onze reputatie en die van de club blijvend besmeurd werd. We hopen dat ons vertrek kan bijdragen tot een meer serene en eerlijke benadering van KV Mechelen.”

“We blijven erbij dat we in deze zaak volledig onschuldig zijn. We zullen onszelf dan ook met alle middelen blijven verdedigen, maar we hebben het volste vertrouwen in het gerecht en zijn er rotsvast van overtuigd dat gerechtigheid zal geschieden.”

Propere Handen aan de basis

“De manier waarop de Belgische voetbalbond dit proces heeft gevoerd, ontgoochelt ons erg. De voorbije maanden bleek helaas dat een zeer gebrekkige procedure en een onvolledige bewijslast voldoende zijn voor een veroordeling. Dat daarbij een negatieve en vooringenomen beeldvorming belangrijker bleken te zijn dan een eerlijk proces stemt tot nadenken.”

“Ook de keuze van de nieuwe leiding van de voetbalbond is niet van die aard om vertrouwen te hebben in een serene afwikkeling en sterkt ons in de beslissing dat we van de KBVB afscheid willen nemen.”

“Het is nu aan het BAS om een oordeel te vellen. We hopen dat dit door onze beslissing en los van personen op een voor KV Mechelen en onszelf eerlijke en rechtvaardige manier zal gebeuren.”

“Toen we een kleine twee jaren geleden aan dit project begonnen, hadden we nooit gedacht dat het zo zou moeten eindigen. We laten een club achter die op alle vlakken een stuk professioneler is. De nieuwe organisatie staat als een huis. De macht van een paar, ondertussen in opspraak geraakte, makelaars is definitief ingeperkt. Dit gebeurde zelfs voor het losbarsten van de hele zaak. (...) We hebben de voorbije maanden samen met Dieter Penninckx zoveel energie in deze mooie club gestoken dat ons rood-geel hart bloedt bij dit vertrek. We vinden het verschrikkelijk spijtig dat we niet langer aan de kar kunnen trekken. (...) We zijn de voorbije maanden door een lastige periode gegaan. Ook voor onze familie waren de gebeurtenissen vaak pijnlijk. Daarom zijn we de supporters ontzettend dankbaar voor alle steun. We willen Mark Uytterhoeven uitdrukkelijk bedanken voor de steun en het advies bij deze beslissing. We waarderen zijn reactie na deze moeilijke beslissing enorm.”

“Ik vind het enorm spijtig, maar als ik zie wat beide heren de voorbije maanden hebben moeten incasseren, begrijp ik hun beslissing”, reageert Mark Uytterhoeven. “Zij zijn het slachtoffer van een makelaar die een wit voetje probeerde te halen bij een bestuur dat hem aan het buitenwerken was. En met succes buitengewerkt! Ik waardeer dan ook dat ze hun beslissing nemen in het belang van de club. Olivier en Stefaan hebben KV Mechelen de voorbije twee jaar meer doen groeien dan de jaren daarvoor. Ik hoop dat Dieter Penninckx op dit elan kan doorgaan.”