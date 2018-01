Tinder? De nieuwe coach van KV Mechelen kent er alles van: "Als trainer evolueer je mee" Mathieu Goedefroy

25 januari 2018

18u02 2

Dennis Van Wijk is vanavond in het AFAS Stadion voorgesteld als nieuwe coach van het noodlijdende KV Mechelen. Ondanks de treurnis die gepaard gaat met de laatste plaats in het klassement, was er op de allereerste persbabbel van Van Wijk ook plaats voor een vrolijke noot. "Als trainer evolueer ik mee, Facebook, Tinder, Twitter,..." Toen voorzitter Johan Timmermans Van Wijk wilde corrigeren, trok de Nederlander zijn preses gewoon mee in het bad. "Tinder, dat zag ik daarnet toch op jouw gsm?"