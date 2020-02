Thoelen valt na één minuut uit: vrees voor kruisbandblessure ABD

20u55 2 KV Mechelen Opdoffer voor Yannick Thoelen. Bij het doelpunt van Roman Bezus - een knappe vrijschop met een verrassende curve - blesseerde de doelman van KV Mechelen zich aan de knie. Er wordt gevreesd voor een kruisbandletstel.

Thoelen zette eerst een stapje naar rechts, om daarna vol met zijn rechterbeen af te stoten en naar links te duiken. Daarbij verzwikte hij zijn knie. Thoelen schreeuwde het uit. De aimabele Limburger werd onder applaus met een brancard van het veld gedragen. Gent-coach Thorup gaf ‘m nog een schouderklopje vooraleer hij de catacomben ingedragen werd. Tweede doelman Bram Castro was zijn vervanger.

Voor Thoelen moest het een topavond worden. Revanche nemen op zijn ex-ploeg die hem afgelopen zomer via de B-kern liet gaan. “Ik vind dat ik meer kansen had kunnen krijgen bij Gent”, vertelde hij ons deze week nog. “Maar door het lot ben ik bij Malinwa terecht gekomen. Gelukkig maar. Voor het eerst ben ik vaste doelman van een eersteklasser. Dit is nog maar het begin van mijn carrière.”

Laat ons hopen dat die carrière nu niet wordt afgeremd door een zware blessure. Maandag moet een scan meer duidelijkheid brengen over de ernst van van zijn kwetsuur. “Maar het ziet er niet goed uit”, aldus coach Wouter Vrancken. Er wordt gevreesd voor een kruisbandblessure.