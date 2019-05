Stoppen op een hoogtepunt: Tim Matthys hangt schoenen aan de haak na promotie en bekerwinst DMM/FDZ

24 mei 2019

09u22

Bron: Instagram 0 KV Mechelen Tim Matthys heeft zijn afscheid van het profvoetbal aangekondigd. De 35-jarige aanvaller van KV Mechelen stopt na 15 seizoenen op het hoogste niveau. De Oost-Vlaming dwong in zijn allerlaatste seizoen nog de promotie af met KV Mechelen én hij won de beker van België.

“I’m out... Na 15 jaar profvoetbal heb ik besloten om een einde te maken aan mijn carrière. Afscheid nemen met een titel en de Beker van België ... het kan slechter”, begon Tim Matthys zijn Instagrampost. Daarin maakte hij dus bekend per direct te stoppen als profvoetballer. “15 seizoenen lang heb ik mijn jongensdroom mogen beleven. ‘Wat wil je later worden?’ Geen twijfel mogelijk... Profvoetballer! Ik ben dan ook ongelooflijk fier dat ik mijn eigen weg gezocht, gevonden en gevolgd heb. Heel mijn leven stond voetbal op de 1e plaats, dus was het niet evident om deze beslissing te nemen, maar het is volgens mij de juiste.”

“Mijn grote dank gaat uit naar mijn ouders, familie en mijn vrouwtje! Samen zijn we 15 jaar geleden aan dit avontuur begonnen bij AA Gent en we hebben alles samen beleefd. Nu is het tijd om te gaan genieten van andere dingen in het leven en ons gezin. Louise & Julot zullen hopelijk later ook fier terugkijken op wat papa verwezenlijkt heeft. 2 x de Beker van België, 2 titels in 1B, 1 promotie, 9 Europese wedstrijden... Ik ben mijn clubs eeuwig dankbaar dat ik de kans gekregen heb om deze triomfen te beleven. Racing Strijpen, KSV Sottegem, KAA Gent, SV Zulte Waregem, Panthrakikos. Lierse SK, RAEC Mons & KV Mechelen. Bedankt!”

“Maar nu is het dus tijd om een nieuwe weg in te slaan. Ik bedank graag al de trainers, medespelers, alle supporters en alle medewerkers van al mijn clubs! Te veel mooie mensen om op te noemen! Bedankt om er voor mij een onvergetelijke periode van te maken. Bedankt”