Steven Defour over omkoopaffaire van zijn geliefde KV Mechelen: "Het domste wat je kan doen"

10 november 2018

08u20

Bron: Sports Late Night 0 KV Mechelen Steven Defour heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit voor KV Mechelen zal uitkomen. Daar waar het voor hem bij de jeugd allemaal begon. De middenvelder van Burnley kijkt dan ook met spijt in het hart vanop de zijlijn toe naar het voetbalschandaal waar zijn geliefde club in is verwikkeld.

Defour liet het zich eerder al ontvallen. Graag zou hij zijn carrière afsluiten bij KV Mechelen of toch minstens nog eens uitkomen voor het eerste elftal. Zo ver is het nog niet, want de 30-jarige Defour is met Burnley actief in de Premier League. Toch blijft hij goed op de hoogte van het nieuws van KV Mechelen. Hij zag dan ook met lede ogen aan hoe Malinwa verwikkeld raakte in het voetbalschandaal dat in al zijn hevigheid losbarstte. KV Mechelen werd gelinkt aan omkoping. “Dat is eigenlijk het domste wat je kan doen”, vertelde hij aan Sports Late Night. “Als bepaalde mensen gaan panikeren, kunnen ze domme dingen doen. Ik weet er het fijne natuurlijk niet van, maar de spelers hebben er weinig last van en de supporters vind ik fantastisch. Ze blijven gewoon verder doen. Of dat een motivatie is om ooit nog voor Mechelen te spelen? Absoluut ja. Als ik nog goed genoeg ben”, lachte hij zijn tanden bloot. Defour kampte vorig seizoen lange tijd met een hardnekkige knieblessure en was ook vaak Achter de Kazerne te vinden. Nadat Mechelen de eerste periodetitel pakte tegen Union was Defour er ook als de kippen bij om geelrood te feliciteren via Twitter.

Defour kwam ook nog even terug op zijn afscheid bij de Rode Duivels. “Dat is heel rationeel gebeurd en heeft totaal niets met emoties te maken. Ik moet gewoon mijn knie zo lang mogelijk fit houden op clubniveau en ik wil zo lang mogelijk blijven voetballen. Dan moet je op een bepaald moment zeggen van kijk, dat moet eruit. Of ik nog één keer wil depanneren? Een keer wordt dan twee keer en drie keer... ” De middenvelder lag liefst acht maanden in de lappenmand met een knieblessure.