Steven Defour, in KV-tenue, traint pas vandaag mee bij Malinwa: “Sowieso speciaal om hier terug te zijn”

KV Mechelen

Steven Defour (32), uitgedost in KVM-tenue, is terug Achter de Kazerne. De middenvelder zal de komende dagen/weken meetrainen bij zijn jeugdclub KV Mechelen in afwachting van een transfer. Een definitieve terugkeer bij Malinwa behoort tot de mogelijkheden. Vandaag werkte Defour eerst nog binnen oefeningen af. Daarna trok hij samen met de teammanager en twee stafleden naar het medisch centrum om er een lactaattest af te leggen.