Exclusief voor abonnees Sterke man Penninckx en algemeen directeur Lagast doen toekomstplannen Malinwa uit de doeken: “Budget optrekken naar 20 miljoen” Axel Brisart

16 oktober 2019

07u00 0 Belgisch voetbal “Tijd om een nieuw hoofdstuk te beginnen.” De woorden van Dieter Penninckx (45) na de uitspraak van het BAS worden nu ook omgezet in daden. De sterke man van KV Mechelen maakt samen met de nieuwe algemeen directeur Frank Lagast (52) werk van de toekomst. Een budgetverhoging, stadionuitbreiding en nieuw jeugdcomplex behoren tot de plannen.

We zijn uitgenodigd in een tussen de bomen verstopte villa in Bonheiden, waar FNG - het bedrijf van Dieter Penninckx - ooit nog huisde. De hoofdaandeelhouder van Malinwa en zijn nieuwe algemeen directeur Frank Lagast geven er een stand van zaken. “Veel dingen lopen goed op KV. Maar er ligt ook veel werk op de plank.”

