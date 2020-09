Schoofs en Peyre (KVM) opgelucht na zege tegen STVV: “Nu willen we een reeks neerzetten” ABD

27 september 2020

Eindelijk kon KV Mechelen weer winnen. Na vier opeenvolgende nederlagen rechtte Malinwa de rug tegen Sint-Truiden (2-0) . "Dit geeft ons weer ademruimte", vertelden Thibaut Peyre en Rob Schoofs.

Er kan weer gelachen worden Achter de Kazerne. Dankzij de overwinning tegen STVV mag Malinwa weer naar boven kijken in het klassement. “Dit is een verdiende zege”, vertelde verdediger Peyre na de match. “En we pakken een clean sheet, ook dat doet veel plezier. Na die vier nederlagen op rij waren we teleurgesteld. Het was niet simpel om te reageren. Daarom doet deze driepunter voor eigen publiek des te meer deugd. Het was een mooie avond. En nu moeten we doorgaan op dit elan. We willen een reeks neerzetten. Dit geeft ademruimte én meer vertrouwen.”

Wie de voorbije twee matchen met vertrouwen speelt, is Jordi Vanlerberghe. Ook tegen STVV was hij een van de uitblinkers. “Het is alsof Jordi altijd als verdediger gespeeld heeft”, was Peyre lovend voor zijn ‘partner in crime’ centraal achterin. “Ook tegen RC Genk was hij sterk. We praten veel en de verstandhouding is goed.”

Ook Rob Schoofs sprak van een “belangrijke" overwinning. STVV moést en zou verslagen worden. De druk op KV was groot. “Het maakte niet uit op welke manier we wonnen, zolang we de drie punten maar pakten”, zei de middenvelder. “We hadden een 0 op 12 en stonden onderin de stand. Het was zaak om daar zo snel mogelijk weg te geraken. Dat we daarin slagen op deze manier - het was een verdiende zege - is mooi. In de eerste helft hebben we goed gevoetbald, na de pauze kwamen we eveneens scherp uit de kleedkamer. Met druk naar voren, de wil om te winnen was groot. En het cruciale verschil met de voorbije weken: nu gingen de ballen wél binnen.” Met dank aan Aster Vranckx. “Die jonkie heeft het goed gedaan”, aldus Schoofs.

KV Mechelen heeft met een fitte Gustav Engvall trouwens een extra transfer beet - zoveel is duidelijk. “Hij is een speler die we gemist hebben. Iemand met diepgang. Dat maakt het voor ons als middenvelder makkelijker om ballen de diepte in te sturen. Zo kunnen we ons voetbal meer variëren”, besloot Schoofs.