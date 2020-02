Rob Schoofs: “Nu languit in de zetel naar wedstrijd van Racing Genk kijken” PDD/GVS

29 februari 2020

“Tien minuten voor tijd viel eindelijk die eerste goal”, reageerde KV Mechelen-middenvelder Rob Schoofs na de 0-3-zege tegen STVV. “Maar deze zege is verdiend in een moeilijke uitmatch. “De druk ligt nu volledig bij Racing Genk. Nu kunnen we languit in de zetel liggen dit weekend. We moeten nog twee keer vlammen.”

