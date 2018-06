Rechter verwijst KV Mechelen naar 1B, 'Malinwa' hervat trainingen mét 70 fans en een opvallende Coosemans FDZ/DMM/NVK

11 juni 2018

14u50 4 KV Mechelen De rechter in kortgeding vindt de klacht van KV Mechelen tegen de voetbalbond ongegrond. Dat wil zeggen dat KVM volgend seizoen definitief in 1B zal voetballen.

Mechelen had een klacht ingediend tegen de manier waarop Moeskroen de voorbije jaren aan een licentie was geraakt. De club ondervond daarvan zoveel schade dat het een rechtszaak startte om toch in 1A te blijven. Alleen volgde de rechter die redenering dus niet. Voorlopig onthoudt de club zich van commentaar.

KV Mechelen blijft alleszins niet bij de pakken zitten. Terwijl heel wat andere voetbalclubs nog genieten van wat vakantie is Malinois vandaag voor de eerste keer weer op het trainingsveld verschenen.

Opvallend daarbij was de aanwezigheid van Colin Coosemans. De doelman flirt met een transfer met Oostende, maar kwam tot nader order wel opdagen voor de eerste training van het nog wel heel prille seizoen. Nieuwe aanwinsten Igor De Camargo (APOEL Nicosia) en Franck Berrier (KV Oostende) zijn nog niet aangesloten bij de groep. Ruim 70 fans kwamen wel opdagen voor de eerste training van hun club.