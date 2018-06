Rechter verwijst KV Mechelen naar 1B, maar fans blijven 'Malinwa' massaal trouw: al meer dan 8.000 abonnementen de deur uit FDZ/DMM/NVK

12 juni 2018

10u19 21 KV Mechelen De rechter in kortgeding vindt de klacht van KV Mechelen tegen de voetbalbond ongegrond. Dat wil zeggen dat KVM volgend seizoen definitief in 1B zal voetballen. Het heeft alvast geen invloed op de Mechelse fans. Meer dan 8.000 supporters verzekerden zich intussen van een plaatsje Achter de Kazerne volgend seizoen.

De definitieve degradatie van KV Mechelen naar 1B heeft alvast geen negatief effect op de abonnementenverkoop, integendeel. Sinds de start van de verkoop op 14 mei verkocht Malinwa al maar liefst 8.200 seizoenskaarten, waaronder ook 800 nieuwe abonnees. Dat maakte de club zelf bekend op haar site. Vorig seizoen verkocht Mechelen rond dezelfde periode nog maar 4.500 abonnementen. Aan de trouwe aanhang zal het volgend seizoen alvast niet liggen Achter de Kazerne.

Nu al meer dan 8.200 abonnementen de deur uit. Wat een steun! 😮 https://t.co/SjqoWKcump #samenbouwen pic.twitter.com/7G7qftU5xq KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Training hervat mét 70 fans en opvallende Coosemans

KV Mechelen voetbalt volgend seizoen dus definitief in 1B. Het had een klacht ingediend tegen de manier waarop Moeskroen de voorbije jaren aan een licentie was geraakt. De club ondervond daarvan zoveel schade dat het een rechtszaak startte om toch in 1A te blijven. Alleen volgde de rechter die redenering dus niet. Voorlopig onthoudt de club zich van commentaar.

KV Mechelen blijft alleszins niet bij de pakken zitten. Terwijl heel wat andere voetbalclubs nog genieten van wat vakantie is Malinwa vandaag voor de eerste keer weer op het trainingsveld verschenen.

Opvallend daarbij was de aanwezigheid van Colin Coosemans. De doelman flirt met een transfer met Oostende, maar kwam tot nader order wel opdagen voor de eerste training van het nog wel heel prille seizoen. Nieuwe aanwinsten Igor De Camargo (APOEL Nicosia) en Franck Berrier (KV Oostende) zijn nog niet aangesloten bij de groep. Ruim 70 fans kwamen wel opdagen voor de eerste training van hun club.

Trainer Dennis Van Wijk is blij dat de kop er alweer af is. “Ik zit al meer dan 25 jaar in het voetbal, dus als een eerste schooldag voelt dit niet echt meer. Maar we hebben helaas een heel lange vakantie gehad, dus het kriebelt wel weer.” Over de ambities van zijn team is Van Wijk duidelijk. “Die is klaar en duidelijk. Er is maar één doel: direct promoveren. We moeten alle excuses opbergen en er volledig voor gaan. Lukt het niet, dan is het seizoen mislukt.”

Van Wijk is ook tevreden dat hij voortaan routiniers als De Camargo en Berrier ter beschikking heeft. “De Camargo is een leidersfiguur en brengt een winnaarsmentaliteit en goals mee. En als Berrier in vorm is, kan hij iedereen beter laten spelen. Die jongens zorgen voor ervaring en kwaliteit. Maar je mag niet vergeten dat we ook wat spelers kwijt zijn, en niet de minste: met Bandé en Rits zijn we onze topschutter en kapitein kwijt. Ook Cobbaut is weg en er zullen er waarschijnlijk nog wel een paar vertrekken, zoals El Messaoudi. Langs de andere kant komen er normaal nog een linksback en een spits bij. En een doelman als Coosemans vertrekt.”