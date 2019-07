Proflicentie KV Mechelen in 2020 in gevaar? BF/KDC

12 juli 2019

06u08

Bron: Eigen berichtgeving 2

KV Mechelen hoeft dan wel geen degradatie meer te vrezen, maar de club moet nog altijd bang afwachten of het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) haar schuldig acht aan competitievervalsing. Zeker mochten de rechters KV Mechelen als juridische entiteit veroordelen - de individuele bestuurders kunnen toerekeningsvatbaar zijn voor de club - kan dat vervelende gevolgen krijgen voor de licentiecommissie.

Het Pro League-reglement stelt uitdrukkelijk “geen licentie toe te kennen aan een club waarvan minstens één van de verbonden juridische entiteiten is veroordeeld wegens daden van competitievervalsing of medeplichtigheid”. KV Mechelen kreeg in april tijdens het lopende onderzoek naar matchfixing al groen licht voor een proflicentie voor komend seizoen. De commissie kan die licentie bij een veroordeling niet meer intrekken, maar de licentie voor het seizoen 2020-2021 kan wel in het gedrang komen. In voorkomend geval zal de licentiecommissie zich over de zaak buigen.

