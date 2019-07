Pro League: “De sancties vallen voor de club eerder licht uit, maar KV Mechelen slaat ook geen ‘homerun’” Bart Fieremans

18 juli 2019

05u58 0 Operatie Propere Handen Het BAS-verdict is geveld: op zich hard voor KV Mechelen en vier bestuurders, want allen schuldig aan matchvervalsing. De sanctie oogt milder: KVM mag zonder puntenaftrek in 1A ­starten, in de beker en Europa moet het wel een jaar op de strafbank zitten.

De kans dat de demarches van Beerschot nog rechtstreekse gevolgen hebben voor komend seizoen lijkt gering. En dus mag KVM zich opmaken voor 1A, ook al heeft na de Geschillencommissie Hoger ­Beroep ook het BAS de club schuldig bevonden aan matchfixing. Het argument van de verdediging dat bij eventuele veroordeling alleen individuen schuldig zijn en niet de club – zoals ook de nieuwe sterke man Dieter Penninckx gecommuniceerd had – volgt het BAS niet. En tegelijk komen de vier betrokken bestuurders van KV Mechelen er bekaaid vanaf. Ex-voorzitter Johan Timmermans, ex-­aandeelhouder Olivier Somers en ex-financieel directeur Thierry Steemans zien zich tien jaar lang ­geschorst door de voetbalbond. Ex-sportief directeur Stefaan Vanroy heeft zeven jaar aan de broek. Voor alle vier geldt een verbod op heraansluiting bij de voetbalbond.

De Pro League zal zich de komende dagen nog buigen over de motivatie van het BAS en het verzoek van Beerschot om de proflicentie in te trekken: “We moeten de sancties eens rustig bekijken”, zegt voorzitter Peter Croonen. “Ik kan daar niet op vooruitlopen, maar ook zonder de vraag van Beerschot moeten we bekijken wat deze veroordeling betekent voor KV Mechelen en voor de toepassing van onze reglementen.” Croonen is tevreden dat het BAS zich eindelijk uitgesproken heeft: “Het is belangrijk dat er nu een oplossing komt voor enkele zaken. Er valt nog een Europees ticket te winnen voor het Belgische voetbal en dat kan niet naar Mechelen gaan. De competitie is ook duidelijk naar volgend seizoen.”

Schandvlek

Over de inhoud van de uitspraak heeft Croonen een dubbel gevoel: “Er is de veroordeling van de club en van mensen daarachter. Maar de sancties vallen vanuit het perspectief van KV ­Mechelen eerder licht uit, zeker in vergelijking met wat de Geschillencommissie heeft beslist. De gemiddelde voetbalsupporter ziet een ­zwaardere sanctie bij zo’n veroordeling als gepast. Maar het BAS heeft in twee beslissingen geoordeeld dat de zwaarste sanctie – degradatie en puntenaftrek – niet mogelijk was door een interpretatie van het reglement. KV Mechelen slaat ook geen ‘homerun’: de beslissing dat het geen Europees voetbal mag spelen, kost de club veel geld. De Europa League-groeps­fase brengt toch al snel vijf à zes miljoen euro op.”

Voor het imago van het Belgische voetbal heeft Croonen er bedenkingen bij dat 1A start met een voor matchfixing veroordeelde club: “Matchfixing is een schandvlek, daar moeten we niet flauw over doen. Maar we leven ook in een rechtstaat waarin we de procedures die voorzien zijn moeten respecteren.”