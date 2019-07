Portret van Olivier Somers en Stefaan Vanroy: business boven voetbalpassie YP/AB

01 juli 2019

11u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 KV Mechelen Mede-hoofdaandeelhouder Olivier Somers en sportief directeur Stefaan Vanroy zetten een stap opzij bij KV Mechelen en verlaten het Belgische voetbal. De timing is op zijn zachtst gezegd opvallend. Vanaf vandaag verdedigt KV Mechelen haar laatste kans voor het BAS. Dat velt de komende dagen het sportieve verdict voor Malinwa: 1A, 1B of eerste amateur. Een portret van de twee jeugdvrienden, die goed twee jaar geleden bij Malinwa terechtkwamen.

In december 2017 namen Somers en Vanroy een actieve rol op binnen de club nadat die van een vzw werd omgevormd naar een nv. Somers, een burgerlijk ingenieur die Gemaco, een reclame- en marketingbedrijf dat nu internationaal actief is, heeft opgericht, was samen met Dieter Penninckx hoofdaandeelhouder. Hij investeerde zowat twee miljoen euro in de club en verkoopt zijn aandelen nu aan Penninckx, de CEO van Brantano. Vanroy, accountant bij Finivo, pompte dan weer 250.000 euro in de club en was een van de minderheidaandeelhouders. Zijn aandelen worden geschonken aan het Malinwa Supportersorgaan.

De twee stonden zwaar onder druk sinds in oktober vorig jaar het schandaal rond Propere Handen uit zijn voegen barstte. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond veroordeelde begin juni KV Mechelen en vier van zijn bestuurders uiteindelijk voor matchfixing in de degradatiestrijd van het seizoen 2017-2018. De club werd bestraft met een degradatie naar 1B (met een handicap van 12 punten) en een verbod op deelname aan Europees voetbal en de Croky Cup. Medehoofdaandeelhouder Olivier Somers, ex-voorzitter Johan Timmermans en financieel directeur Thierry Steemans werden voor hun aandeel tien jaar geschorst, sportief directeur Stefaan Vanroy kreeg zeven jaar schorsing. KV Mechelen en de vier bestuurders tekenden beroep aan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Nadat er tot drie keer toe een wrakingsvervoek werd ingediend tegen de arbiter die de zaak zou voorzitten, kon de zaak pas afgelopen donderdag ingeleid worden bij het BAS. Vandaag volgen de eerste pleidooien. Met het vertrek van Somers en Vanroy hebben nu alle vier betrokkenen in de matchfixingzaak een stap opzij gezet. Steemans nam meteen ontslag toen het schandaal uitbrak in oktober vorig jaar. Een maand later stapte Timmermans op als voorzitter - hij is wel nog bestuurslid. En nu besluiten ook Somers en Vanroy om de stekker eruit te trekken. KV Mechelen hoopt zich zo voor het BAS te kunnen vrijwaren van de degradatie naar 1B.

Sportief gezien ging het in de periode onder Somers en Vanroy van de hel naar de hemel. In het seizoen 2017-2018 degradeerden de Mechelaars uit de hoogste klasse, maar vorig jaar werd een echt boerenjaar. Onder het bewind van Wouter Vrancken werd de ploeg kampioen in 1B en bovendien werd ook de Croky Cup gewonnen. In de finale toonde Mechelen zich met 2-1 te sterk voor AA Gent.

Zakenmensen

Achter de schermen stonden Somers en Vanroy vooral bekend als goede zakenmensen en onderhandelaars, wiens hart voor de club - in vergelijking met Penninckx - eerder beperkt is. Business boven voetbalpassie. Wel hebben ze voor een broodnodige professionaliteitsinjectie gezorgd Achter de Kazerne. De nieuwe hoofdtribune was infrastructureel een immense stap vooruit voor de club, en ook sportief ging het er professioneler aan toe. De staf werd uitgebreid, kreeg meer middelen en er werden enkele toptransfers verricht als De Camargo en Kaya.

Somers en Vanroy wilden enkel reageren via de website van KV Mechelen. “Toen we een kleine twee jaren geleden aan dit project begonnen, hadden we nooit gedacht dat het zo zou moeten eindigen. We laten een club achter die op alle vlakken een stuk professioneler is. De nieuwe organisatie staat als een huis. De macht van een paar, ondertussen in opspraak geraakte, makelaars is definitief ingeperkt. Dit gebeurde zelfs voor het losbarsten van de hele zaak. (...) We hebben de voorbije maanden samen met Dieter Penninckx zoveel energie in deze mooie club gestoken dat ons rood-geel hart bloedt bij dit vertrek. We vinden het verschrikkelijk spijtig dat we niet langer aan de kar kunnen trekken. (...) We zijn de voorbije maanden door een lastige periode gegaan. Ook voor onze familie waren de gebeurtenissen vaak pijnlijk. Daarom zijn we de supporters ontzettend dankbaar voor alle steun.”