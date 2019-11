Exclusief voor abonnees Onur Kaya speelt 400ste wedstrijd in carrière: “Ik ben Tainmont eeuwig dankbaar” Axel Brisart

03 november 2019

08u35 0 Jupiler Pro League Jubileummatch voor Onur Kaya (33). De aanvoerder van KV Mechelen staat voor wedstrijd nummer 400 in zijn carrière. Wij laten hem aan het woord. Eén herinnering per club waar Kaya speelde.

Vitesse, 2005-2010: 80 matchen, 8 goals, 2 assists

“Profdebuut zonder papa in stadion”

“Een uitwedstrijd tegen Heerenveen in februari 2006. Eén speler was geschorst, een andere ziek. We zaten op hotel en enkele uren voor de aftrap kwam de coach, Edward Sturing, naar mij: ‘Jongen, jij gaat gewoon spelen.’ Ik was toen 19 jaar oud. De stress gierde door mijn lijf. ‘Wow, nu gaat het echt gebeuren.’

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu