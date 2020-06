Ontgoochelde Arjan Swinkels over vertrek bij Malinwa: “Had mijn carrière graag bij KV afgesloten” ABD

05 juni 2020

09u00 0 KV Mechelen Hate him or love him: veteraan Arjan Swinkels (35), de voorbije twee seizoenen titularis, was nog steeds van grote waarde voor KV Mechelen. Maar Achter de Kazerne werd toch besloten om de ervaren cultheld geen nieuw contract aan te bieden. “Jammer dat het op deze manier moet eindigen”, vertelt de Nederlandse verdediger.

Als het van Swinkels had afgehangen, zou hij nog minstens een jaar bij Malinwa gevoetbald hebben. “Ik heb hele mooie momenten gekend bij deze club. Het was de succesvolste periode uit mijn loopbaan, met de beker als hoogtepunt.” Kampioen in 1B, bekerwinnaar en een zesde plek in 1A. Swinkels maakte deel uit van een team dat nooit zal vergeten worden in Mechelen. De Nederlander kijkt - terecht - met trots terug op de afgelopen twee jaar. “Maar het is jammer dat het op deze manier moet eindigen. Ik had graag mijn carrière afgesloten bij KV Mechelen.”

Swinkels, die met zijn familie in Zeeland op vakantie is, kreeg dinsdagavond een telefoontje van sportief manager Tom Caluwé. “Hij zei dat de samenwerking stopt. Maar een echte reden heb ik nog steeds niet gekregen.” KV Mechelen had begin dit jaar nochtans aangegeven Swinkels’ contract te willen verlengen. “In januari was er een eerste positief gesprek. Een maand later werd gezegd dat de contractverlengingen van Igor (de Camargo, red.) en ik de prioriteit waren. Maar nadien kwam er geen voorstel meer.”

Naar verluidt wou de sportieve leiding en staf Swinkels graag houden. Hij lag goed in de spelersgroep en voegde veel toe met zijn ervaring. Maar de beslissing om zijn contract niet te verlengen, zou van bovenaf gekomen zijn. “Ik weet niet wie de knoop heeft doorgehakt, maar het voelt als een vreemd einde van een mooie periode”, aldus de - nu gewezen - vice-kapitein van Malinwa.

En wat brengt de toekomst voor de 35-jarige Swinkels? “Ik wil eerst alles wat laten bezinken.” Hij denkt voorlopig nog niet aan stoppen. “Vorig seizoen speelde ik quasi alle wedstrijden. Ik voel me fit en heb het gevoel dat ik nog van betekenis kan zijn voor ploegen uit 1A of 1B. Ach, we zien wel of er nog iets moois komt.”

