Onduidelijkheid bij KVM over Franck Berrier door hartproblemen FDZ/TTV

20 juli 2018

07u12 5 KV Mechelen Opnieuw geen Franck Berrier op training bij KV Mechelen. Met een heel goede reden. Er is immers onduidelijkheid over de gezondheidstoestand van de Fransman.

Sinds vorige week sukkelt hij met een virale infectie die zich heeft doorgezet op een hartspier. Een recent probleem - KV Mechelen had Berrier bij zijn komst uitvoerig medisch getest. Maar de alarmbellen binnen de club gingen af. Zij willen in zulke situatie geen enkel risico nemen. De aanvallende middenvelder heeft al een aantal tests ondergaan en de infectie is intussen verdwenen. Het blijft nu afwachten in welke mate de hartspier is aangetast.

Begin volgende week verwacht de club meer duidelijkheid, Berrier gaat dan op consultatie bij hartspecialist Pedro Brugada. Pas achteraf zou er uitsluitsel volgen over de ernst van de situatie. Mochten de bijkomende tests bij Brugada negatief uitdraaien, kan dat gevolgen hebben voor zijn carrière. Zowel de speler als KV Mechelen hoopt op een gunstige afloop en wenst voorlopig niet te reageren. In het verleden speelde Anthony Van Loo bij Malinwa. Hij voetbalt met een defibrillator.