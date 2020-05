Ondanks de onzekerheid: aboverkoop voor seizoen 2020-2021 bij KV Mechelen neemt blitzstart ABD

06 mei 2020

19u51 1 KV Mechelen De aboverkoop voor het seizoen 2020-2021 bij KV Mechelen gaat hard. Na vijf dagen staat de teller op 1.819 stuks. Ter vergelijking: een jaar geleden zat Malinwa na vijf dagen aan 700 abonnees.

“De supporters vroegen ons hoe ze de club konden helpen. De vraag was groot, en dus starten we hierbij onze verkoop van abonnementen”, klonk het op 1 mei, exact een jaar na de bekerwinst. Dat doet KVM onder de slogan ‘Malinwa, no matter what’. Een abonnee zal alle thuiswedstrijden in de competitie kunnen bijwonen. Hoeveel matchen dat worden, is echter nog niet zeker door de coronacrisis en de onzekerheid rond het format voor volgend seizoen. Maar de prijs van een abonnement ligt hoe dan ook vast, ‘no matter what’. Dat betekent geen verhoging indien er meer thuiswedstrijden komen bij verandering van het competitieformat. Maar ook geen verlaging of compensatie indien één of meerdere wedstrijden achter gesloten deuren moeten worden afgewerkt.

Ondanks die onzekerheid blijkt dat er in de eerste vijf dagen al 1.819 abonnementen over de toonbank gingen - een straf cijfer. Vorig seizoen klokte Malinwa uiteindelijk af op 12.219 abonnees, een record. Tot 31 mei kunnen bestaande of nieuwe abonnees genieten van voordelige tarieven.

Nog dit: de voorbije vijf dagen verkocht Malinwa 11.800 mondmaskers en 250 ‘Malinwa, no matter what-sjaals’. Abonnees zullen komend seizoen ook aan een voordelig tarief een bepaald aantal tickets kunnen kopen. “Zo kunnen ze een vriend of partner eens laten proeven van een match Achter de Kazerne”, klinkt het.