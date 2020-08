OEFENMATCHEN. Essevee klopt AA Gent na sterke start - KVO wint van Cercle Redactie

01 augustus 2020

15u56 5

Oefenwedstrijd tussen Zulte Waregem en AA Gent overschaduwd door zware blessure Bossut

AA Gent en Zulte Waregem hebben zaterdagvoormiddag een oefenwedstrijd afgewerkt in het Regenboogstadion. Voor Sammy Bossut liep de wedstrijd slecht af. Hij kwam zwaar in botsing met Jordan Botaka en werd na minutenlange verzorging afgevoerd. Zulte Waregem won de wedstrijd met 2-1 dankzij een ijzersterke start. Beide teams eindigden de match met tien.

Neen, wakker was AA Gent niet in het begin. Een scherp Zulte Waregem profiteerde van de verstoorde opwarming van Mohammadi door meteen te prikken. Opare schudde de Iraniër makkelijk af en Berahino duwde voorbij Kaminski in doel. Vijf minuten later vond Opare, alweer de ruimte op rechts en knalde Vossen de voorzet heerlijk in de kruising. 2-0 voor de partij goed en wel bezig was.

Mohammadi wist pas enkele minuten voordien dat hij zou moeten spelen. De Gentse recordtransfer Núrio blesseerde zich bij de opwarming. Gaandeweg kwam AA Gent beter in de wedstrijd, maar het nam pas echt de bovenhand nadat Srarfi rood kreeg na een opstootje met Vadis Odjidja. Depoitre en Castro Montes misten opgelegde kansen. Zulte Waregem verweerde zich goed met tien tegen elf.

Na de rust scoorde Yaremchuk de aansluitingstreffer na een goeie actie van de -intussen voldoende opgewarmde- Mohammadi. Bossut kon enkel kijken naar de goed gerichte kopbal. Ook AA Gent moest de wedstrijd met een man minder volmaken nadat Odjidja z’n tweede gele kaart pakte.

Blessure Bossut

Een wedstrijd zonder publiek is altijd stil, maar het werd pas akelig stil toen Botaka zwaar in botsing kwam met de uitkomende Bossut. De doelman van Zulte Waregem werd minutenlang op het veld verzorgd en met de draagberrie afgevoerd. Hij kreeg applaus van alle aanwezigen, maar goed zag het er niet uit. AA Gent kwam daarna nog een paar keer voor de ingevallen Bansen, maar de partij werd afgefloten bij 2-1. (SDG/RN)

Zulte Waregem: Bossut (68' Bansen), Opare (80' Soisalo), Pletinckx, Deschacht, De Bock (78' Thiel), Seck (83' Marcq), Sissako (83' Govea), Bruno (68' Van Hecke), Srarfi, Berahino (86' Sylla), Vossen

KAA Gent: Kaminski, Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi (57' Botaka), Owusu, Kums, Odjidja, Bezus (‘66 De Bruyn), Yaremchuk (‘78 Kvilitaia), Depoitre (57' Dorsch)

Doelpunten: 1' Berahino 1-0, 6' Vossen 2-0, 55' Yaremchuk 2-1

Rode kaarten: 30' Srarfi, 66' Odjidja

2-1 (einde) | Essevee sluit de oefencampagne af met een 2-1 overwinning tegen AA Gent. Essevee verliest wel Sammy Bossut met een zware blessure #ZwaGnt SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Malinwa verliest generale repetitie en sluit voorbereiding af zonder oefenzege

Geen enkele oefenzege in deze voorbereiding. Ook op het veld van FC Metz kon er niet gewonnen worden: 1-0. Bij Malinwa ligt vanaf nu alle focus op volgend weekend voor de eerste speeldag van het seizoen. Of het team normaal zal kunnen trainen - dus met contact -, is nog steeds niet duidelijk.

Geen Thibaut Peyre in de selectie voor het oefenduel tegen Metz: de Franse verdediger sukkelt met de adductoren en kreeg rust. Malinwa hoopt hem op tijd klaar te stomen voor de competitiestart van volgende week. Coach Vrancken maakte enkele duidelijke - en richtinggevende? - keuzes voor de generale repetitie. Hij startte met Hairemans en Togui in de basis, ouderdomsdekens Kaya en De Camargo mochten pas in de slotfase invallen.

KVM en FC Metz hielden mekaar een halfuur in evenwicht. De thuisploeg had de beste kansen, Malinwa legde enkele goede combinaties op de mat en had balbezit. Metz toonde zich het efficiëntst en kwam op voorsprong via Boulaya. De Fransman sneed naar binnen vanop de rechterflank en knalde de bal knap in de linkerbovenhoek - Coucke was kansloos: 1-0.

Na de pauze voerde Malinwa het commando, met gevaarlijke pogingen van Togui en Van Damme. Maar scoren lukte niet meer. Zo boekten de troepen van Wouter Vrancken geen enkele oefenzege in de voorbereiding - niet ideaal voor het vertrouwen. Volgende week zondag trapt KV zijn seizoen op gang. Het is voorlopig afwachten tegen welke club - de kalender wordt om 18u bekendgemaakt. Maar de vraag is vooral: mogen ze komende week op een normale manier trainen? Tot nader order níet. Maar het is wachten op communicatie van de evaluatiecel (Celeval) en de overheid. Die zouden nog een uitzondering voor profclubs op het Antwerps sportverbod kunnen voorzien. Aanvankelijk hoopte KV te trainen in het Vlaamse-Brabantse Kampenhout, maar daar zijn ze niet welkom vanwege de Covid-situatie. (ABD)

KV Mechelen: Coucke - Kabore, Bateau (67' Vanlerberghe), Bushiri, Bijker (67' Van Cleemput) - Vranckx (67' De Camargo), Van Damme (79' Van den Eynden) - Hairemans, Schoofs, Storm (67' Kaya) - Togui

Doelpunten: 30' Boulaya (1-0)

Kortrijk onderuit tegen Deinze

Ook in zijn vijfde en laatste oefenpartij kon KV Kortrijk niet winnen. Tegen een degelijke 1B-nieuwkomer bracht het niets in. Hoewel Vanderhaeghe in een 4-3-3 uitpakte met drie aanvallers, Moffi, Gueye en Mboyo, creëerde het amper een doelkans.

Op het middenveld domineerde het beter bevolkte Deinze, wat al na 13 minuten resulteerde in een doelpunt. Het was uitgerekend de zoon van KVK’s ex-speler en -trainer Lorenzo Staelens die scoorde. Alessio stuurde een voorzet van Dansoko buiten het bereik van Jakubech.

Mbyo scoorde nog wel een terecht afgekeurd doelpunt en Moffi probeerde het met een slimme hak, maar Kortrijk kon onder het toezicht van zijn nieuwe voorzitter Ronny Verhelst niets versieren.

Over een week moeten de Kerels de competitie in zonder voorafgaande winst: tegen Standard, Cercle en Deinze werd verloren, tegen Charleroi en Beerschot gelijk gespeeld. Het is uitkijken naar de komst van Derijck en De Sart in de basiself. (ESK)

KV Kortrijk: Jakubech: Dewaele, Golubovic, Rougeaux, D’Haene; Lepoint (78' Ajagun), Makarenko, Van Der Bruggen; Gueye, Moffi, Mboyo (69' Ocansey)

Deinze: Vandernberghe; El Banouhi (62' De Looze), Boone, Blondelle (64' Van Walle), Vansteenkiste (83' Vandelanoitte); Chalouk, Schils (64' De Schutter), Lecomte (46' Le Postollec, Dansoko; Staelens, Mertens.

Gueye treft meteen raak voor KVO tegen een alweer weifelend Cercle

KV Oostende toonde zich in de “Diaz Arena” beter ingespeeld en opportunistischer dan Cercle Brugge. De twee West-Vlaamse teams die vorig seizoen op de valreep hun vel in 1A wisten te redden, zullen ook in het komende seizoen meer dan waarschijnlijk vooral in de onderste regionen terug te vinden zijn. Vooral bij Cercle blijft het wachten op de aangekondigde aanwinsten, bij Oostende maakte nieuwkomer Gueye zijn reputatie al meteen waar.

Voor de eerste oefenwedstrijd in het eigen stadion, dat voortaan “Diaz Arena” heet, moest Alexander Blessin het stellen zonder de geblesseerden Sakala, Guri, Batzer, Hendry en Jäkel. De Duitser zag zijn Oostenrijkse spits Kvasina - die de voorkeur had gekregen op nieuwkomer Gueye - al meteen een strafschop binnen het bereik van doelman Warleson trappen, nadat Dhaese was onderuit geduwd. Nadat Hotic namens Cercle de paal trof, viel de Oostendse openingsgoal uiteindelijk pas in de slotminuut van een eerste helft waarin de thuisploeg het betere van het spel had. Op een hoekschop van Boonen kopte de lange verdediger Tanghe tegen de lat en kon kapitein Vandendriessche van dichtbij intikken. Meteen zijn laatste wapenfeit, want Blessin voerde halfweg zeven vervangingen door.

Warleson moest zich vroeg in de tweede helft een tweede keer gewonnen geven toen Marquet van buiten de zestien verschroeiend uithaalde en via de binnenkant van de paal raak trof. De Braziliaanse doelman van Cercle gaf niet meteen de meest zekere indruk, in de wetenschap dat Thomas Didillon mogelijk door Monaco wordt weggehaald bij Anderlecht om bij Cercle te worden gedropt. Warleson was wel kansloos toen de ingevallen Gueye rustig doorheen de Brugse defensie mocht wandelen op weg naar de derde Oostendse treffer. De man van 1 miljoen bleef de Cercle-defensie nadien geselen.

Na de opdoffer die groen-zwart een week geleden tegen Deinze incasseerde, toonde het team in Oostende wel weerbaarheid. Spits Mbenza, lang onzichtbaar, liet toch zijn kwaliteit als afwerker blijken met een beheerste trap in de netten van Ondoa. Die liet zich enkele minuten later de bal zomaar door Mbenza ontfutselen, maar de aansluitingstreffer werd ten onrechte afgekeurd. Tot grote frustratie van Cercle-coach Paul Clement, die in Oostende andermaal moest vaststellen dat zijn team dringend versterking moet krijgen om niet als één van de gedoodverfde degradatiekandidaten de competitie in te stappen. Tegen KVO maakte Kylian Hazard alvast zijn wederoptreden. Met amper een week groepstrainingen in de benen, kon hij nog niet meteen imponeren. Hoggas moest in de slotfase nog geblesseerd naar de kant, ook Capon hinkte bij de thuisploeg al snel naar de kant. (LUVM)

KVO: Hubert (46' Ondoa) - Bataille (46' Capon - 60' Mazbouh)), Tanghe (46' Dewaele), Theate, Ndicka (46' Skulason) - Vandendriessche (46' Marquet), Hjulsager; D’Arpino (60' Brachet) - Boonen, Kvasina (46' Gueye), Dhaese (46' Vanhulle).

Cercle Brugge: Warleson - Decostere, Ueda, Raux-Yao (46' Taravel), Corryn (58' Velkovski) - Vanhoutte, Omolo (78' Deuro) - Hotic, Hoggas (89' Dekuyper), Hazard (58' Somers) - Mbenza.

Doelpunten: 44' Vandendriessche (1-0), 50' Marquet (2-0), 59' Gueye (3-0), 64' Mbenza (3-1)

KVO: Hubert (46' Ondoa) - Bataille (46' Capon - 60' Mazbouh)), Tanghe (46' Dewaele), Theate, Ndicka (46' Skulason) - Vandendriessche (46' Marquet), Hjulsager; D’Arpino (60' Brachet) - Boonen, Kvasina (46' Gueye), Dhaese (46' Vanhulle).

Cercle Brugge: Warleson - Decostere, Ueda, Raux-Yao (46' Taravel), Corryn (58' Velkovski) - Vanhoutte, Omolo (78' Deuro) - Hotic, Hoggas (89' Dekuyper), Hazard (58' Somers) - Mbenza.

Doelpunten: 44' Vandendriessche (1-0), 50' Marquet (2-0), 59' Gueye (3-0), 64' Mbenza (3-1)

Lees ook:

Amper vijf matchen gespeeld en toch betaalt Man City ‘gouden’ miljoenen aan KV Mechelen voor Kabore (tot frustratie van Ajax) (+)