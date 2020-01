Nu al een chouchou: groeidiamant Vranckx (17) grijpt kans, maar valt uit met blessure ABD

17 januari 2020

23u09 0 KV Mechelen Hij is dé groeidiamant van KV Mechelen. Aster Vranckx (17) kreeg voor het eerst sinds 20 september vorig jaar nog eens zijn kans. De middenvelder verving de geblesseerde Joachim Van Damme naar behoren tegen Standard. Een lichte (?) blessure maakte wel een eind aan zijn wedstrijd. Domper.

Zijn eerste thuismatch Achter de Kazerne. Speciaal moment voor KV Mechelen-youngster Aster Vranckx. Begin dit seizoen maakte hij al op de derde speeldag zijn competitiedebuut tegen Anderlecht. Daarna volgden een invalbeurt op het veld van AA Gent en een basisplek op speeldag acht tegen KV Kortrijk. Hij is jong, talentvol en heeft présence. Maar die laatste match in Kortrijk was geen succes: hij werd vervangen bij rust na een matige partij. Na die 45 minuten op 20 september vorig jaar was het lang wachten op speelminuten - hij schipperde tussen bank en tribune. Tot gisteravond. Van Damme geblesseerd, Schoofs geschorst. Vranckx kreeg zijn kans van Vrancken.

Die greep hij ook. Niet door te schitteren, wel door een solide partij af te werken. À la Witsel. Veel overzicht en een zuivere passing. Eén keer kwam hij in schietpositie. Een bal bleef hangen in de zestienmeter en Vranckx knalde recht op Bodart. Verder legde hij niet te veel risico in zijn spel. De richtlijnen van de coach waren duidelijk: Vranckx moest het slot op de deur zijn voor de verdediging. Daar vocht hij bij momenten stevige duels uit met Amallah en Carcela. Duels waarin hij zichzelf enkele keren dreigde te verliezen door er te fel in te vliegen. Een paar keer van de bal gezet ook door Oulare - 't kon niet allemaal top zijn.

Iets voorbij het uur sloeg het noodlot toe. Een moegestreden Vranckx, die best blessuregevoelig is, greep naar de hamstrings. Na kort overleg met Vanlerberghe en De Camargo ging de youngster zitten. Vranckx kreeg nog verzorging, maar het was einde wedstrijd. Met een warm applaus ging hij naar de kant. Vranckx is nu al een 'chouchou'.

Maar het was hoe dan ook een domper voor hét grote talent van Malinwa, die gevolgd wordt door Europese (sub)toppers als AC Milan en Wolfsburg.