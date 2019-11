Nieuwe tribune en jeugdcomplex: Malinwa onthult nu ook officieel vijfjarenplan 'KVM 2025' Axel Brisart

08 november 2019

19u19 0 KV Mechelen Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx en algemeen directeur Frank Lagast van KV Mechelen deden hun plannen vorige maand al uit de doeken in een interview met uw krant. Nu zijn die ook concreet opgesteld in het ambitieuze vijfjarenplan ‘KVM 2025'. “Dit is niet waar we van dromen. Deze zaken gaat er écht komen”, aldus Penninckx.

Belgisch talent

Malinwa is nu al de eersteklasser met de meeste Belgische spelers aan de aftrap. En dat wil het zo houden. Ook in de toekomst zet KV Mechelen vol in op talent van eigen bodem. “Een bewuste strategie. Op deze manier kunnen de fans zich met de jongens op het veld identificeren”, legde sportief manager Tom Caluwé eerder al uit. Uit de eigen jeugd hoopt KVM elk jaar één of twee spelers te laten doorgroeien. Als succesvolle voorbeelden uit het verleden haalt Malinwa steevast jongens aan als kersvers Rode Duivel Elias Cobbaut, Mats Rits en Jules Van Cleemput. “Zij bewijzen dat we kansen geven aan Belgische jeugd”, klinkt het.

Stadionuitbreiding

Eén van de meest voelbare doelstellingen: de uitbreiding van het stadion. Ondanks de nieuwe hoofdtribune, die vorig seizoen geopend werd, heeft KV Mechelen op dit moment geen toestemming om Europese wedstrijden te spelen Achter de Kazerne. Als het dat in de toekomst wel wil, moet het aanpassingen doorvoeren zoals extra zitplaatsen en een uitgebreidere veldverlichting.

KVM wil zijn stadion ook uitbreiden door de tribune achter het doel aan de Kleine Nieuwedijk en Ziekebeemdenstraat te vervangen. “Een nieuwe tribune die het stadion helemaal rond maakt, is het doel”, zegt Penninckx. “Zo willen we tot 2.500 extra plaatsen creëren Achter de Kazerne. De capaciteit van ons stadion wordt verhoogd naar ongeveer 19.000. In de nieuwe tribune zouden ook bedrijfsruimtes komen.” Malinwa overlegt verder met de stad Mechelen, waar een er naar verluidt een draagvlak is voor een stadionuitbreiding. Verder wil Malinwa ook inzetten op een energieneutraal en vlot te bereiken stadion.

Nieuwe jeugdacademie en trainingsfaciliteiten

Het is al langer een doorn in het oog: de ‘Kleine Malinwa’. Veel historiek, dat wel. Maar weinig comfort. Het huidige trainingscomplex is oud en versleten. KVM is dan ook op zoek naar een andere locatie, want het terrein aan de Liersesteenweg is te klein om uit te breiden. De Nekker in Mechelen is de meest voor de hand liggende optie voor een nieuw complex, waar ook de A-kern op zou kunnen trainen.

Budget naar 25 miljoen euro

“Het vorige – extra-sportief moeilijke – seizoen heeft heel wat eenmalige en uitzonderlijke kosten met zich meegebracht. De vertragingen bij de bouw van de hoofdtribune, de daarbij horende kortingen aan partners, het voetballen in 1B, de lagere televisierechten én het dossier Propere Handen met heel wat advocatenkosten heeft ons een stapje achteruit gezet”, aldus Frank Lagast.

En dus wil KV Mechelen ook op financieel vlak weer stappen vooruit zetten. Het budget verhogen van 14,5 miljoen naar 25 miljoen euro is het doel. Daarvoor wil het inzetten op financiële middelen die Malinwa op lange termijn kan aanspreken. “Die zullen we lokaal ophalen. Wij zullen geen extra middelen zoeken bij buitenlandse investeerders”, benadrukt Dieter Penninckx. KV Mechelen lanceert daarvoor een platform om via obligaties van zeven jaar, die vanaf 1.000 euro te verkrijgen zijn, geld in het laatje te brengen. “Op die manier komt er ruimte en zuurstof voor ons project”, gaat Penninckx verder. We willen structureel gezond werken op lange termijn. Dankzij de obligaties kan er op elk niveau mee geïnvesteerd worden, ook door de supporters.”

Communitywerk

Om de altijd zo geprezen band tussen de supporters en de club te behouden, wil Malinwa extra investeren in een damesploeg en G-team. Daarnaast maakte het gisteren al bekend dat ze als eerste Belgische club in België een ‘Gaming departement’ hebben opgericht. “Om zo de jonge fans te kunnen bereiken in hun leefwereld”, klinkt het.