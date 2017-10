Michel Preud'homme denkt na over KV Mechelen Stunt Malinwa met terughalen clubicoon? Frank Dekeyser en Stephan Keygnaert

00u42 0 Thierry Breton / Panoramic KV Mechelen Als de nood het hoogst is, bel je goede vrienden. KV Mechelen contacteerde Michel Preud'homme als vervanger voor de ontslagen Yannick Ferrera. Die zegt niet op voorhand 'neen' en denkt na over het aanbod. Oude liefde roest niet.

Het Laatste Nieuws van 30 september. Interview met Michel Preud'homme in Bordeaux. Vraag: Als er één club in België is waar je (nog) eens trainer wil worden, welke zou dat zijn? Antwoord: "Als ik mijn hart laat spreken: KV Mechelen. Ik beleefde er mijn mooiste periode als speler. Ik ben daar ook altijd onthaald geweest als een kind van het huis - nooit één wanklank op de tribunes. Maar nu moeten ze morgen niet meteen gaan bellen, hoor (lacht)."

Het interview in onze krant is ook Johan Timmermans niet ontgaan. De voorzitter van Malinwa heeft tóch gebeld. Hij contacteerde Michel Preud'homme met de duidelijke vraag om de nieuwe trainer te worden. De ex-coach van Club Brugge - waar hij nog steeds onder contract ligt - denkt na over het aanbod, maar zegt niet op voorhand 'neen'. Vandaag, ten laatste morgen, geeft hij een definitief antwoord aan het Mechelse bestuur en Timmermans. Mocht Preud"homme besluiten om in te gaan op het aanbod, is het tot op het einde van het seizoen. Om zijn oude club te helpen, omdat het Mechelen is.

Achter de Kazerne kende Preud'homme acht mooie seizoenen als speler - van 1986 tot 1994. Als doelman hielp hij Malinwa aan winst in Europacup II tegen Ajax in 1988 en aan de titel in 1989.

Vertrouwenscrisis

Omdat MPH nog tot 2019 onder contract ligt bij Club Brugge, heeft KV Mechelen ook contact opgenomen met de directie van blauw-zwart. Is de kans bijzonder groot dat Preud'homme de nieuwe trainer wordt van Malinwa? Misschien niet, maar ze is wel bestaande. Voor goede vrienden ga je door een vuur. Dat KV Mechelen momenteel laatste staat en in een vertrouwenscrisis zit, kan Preud"homme over de streep trekken. De sabbatical even onderbreken. Hij zou alleszins als een held onthaald worden Achter de Kazerne. De supporters mogen dromen, de club wil stunten. En als er één trainer is die de ploeg weer op de rails kan krijgen, dan wel Michel Preud'homme. Iemand waar de huidige spelers naar opkijken, iemand die lak heeft aan namen, iemand met een palmares. Een stevige hand, het is wat sommige spelers bij KV Mechelen nodig hebben.

De smartphone van Johan Timmermans staat nog zeker twee dagen op LUID. "Michel Preud'homme - mobiel." Een stunt in het voetbal is nooit uitgesloten.