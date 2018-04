Mechelse hoofdtribune maakt op 11 april plaats voor businesstribune Dieter Peeters

05 april 2018

13u04

Bron: Eigen berichtgeving 1 KV Mechelen Volgende woensdag sneuvelt er een stukje voetbalgeschiedenis. De hoofdtribune van KV Mechelen, gebouwd in 1952, maakt plaats voor een nieuwe businesstribune met luxueuze zitplaatsen, skyboxen en skyseats, kostprijs: 16 miljoen euro.

Ondanks de sportieve malaise dit seizoen houdt Malinwa vast aan zijn stadionplannen. “Vorige maand hebben we de bouwvergunning verkregen en met Verelst hebben we nu ook een bouwpartner gevonden die ons ook de komende vijf seizoenen zal steunen”, vertelde hoofdaandeelhouder Olivier Somers. Na Telenet wordt bouwbedrijf Verelst de tweede grootste sponsor van KV.

“De nieuwe hoofdtribune is noodzakelijk om verder te kunnen groeien in de toekomst”, benadrukte Somers. “Door van onze matchen een ‘experience’ te maken, zullen we meer volk naar het AFAS-stadion kunnen lokken en zo ook meer middelen kunnen genereren voor het sportieve. Die ketting willen we in beweging krijgen. Sportieve successen zijn nameijk meestal – op dit seizoen na misschien – een afspiegeling van de financiële mogelijkheden.”

De nieuwe tribune zal op het gelijkvloers nieuwe ticket- en fanshop herbergen, de spelers de nodige faciliteiten bieden en een ruime perszaal en keuken bevatten. Op de eerste verdieping bevindt zich een Businesslounge van 1500 m² met een restaurant voor 500 eters op een tussenverdieping dat uitkijkt op het veld. Op niveau 2 en 3 komen skyboxen en buitenseats. Centraal komt er een skybar waar activiteiten kunnen georganiseerd worden voor genodigden. Op de bovenste verdieping bevindt zich de perstribune. Alles is ook conform de UEFA-richtlijnen zodat er in het AFAS-stadion Europees voetbal kan worden gespeeld.

“We hebben gekozen voor de naam businesstribune omdat dat het doelpubliek is van het nieuwe bouwproject. Gewone staan- en zitplaatsen zijn voorzien in onze andere tribunes”, aldus Somers.

Volgende week woensdag 11 april start de afbraak van de hoofdtribune. De nieuwe businesstribune zou in augustus gebruiksklaar moeten zijn. De binnenafwerking volgt nadien. De totale capaciteit blijft op een goede 17.000 liggen.

Volg hier een digitale rondleiding:

Nog enkele cijfers over de businesstribune:

DE BUSINESSTRIBUNE IN CIJFERS:

• 1.999 zitjes

• 252 centrale skyseats

• 34 skybox’en en 3 cornerbox’en

• 108m lang, 25,6m breed

• 2 bochten van 23m lang

• Verelst Business Lounge 1500m²

• 175 plaatsen en 2 tv-studio’s in perstribune

• De totale capaciteit van het AFAS Stadion zal 17.000 bedragen