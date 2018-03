Mechelen-speler Verdier, nog op de loonlijst van Eupen, bijzonder scherp: "Moeskroen heeft de Pro League niet gerespecteerd" Mike De Beck

11 maart 2018

17u53

Bron: Play Sports 1 KV Mechelen Het was ongetwijfeld een vreemde dag voor Nicolas Verdier. De 31-jarige Fransman werd uitgeleend aan KV Mechelen, maar na dit seizoen keert Verdier normaal gezien weer terug naar Eupen. Verdier wilde zich echter met KV Mechelen vooral verzekeren van een plek in eerste klasse. Na de partij was hij dan ook bijzonder ontgoocheld. "Plots scoort Eupen vier keer op 20 minuten. Dat is schandalig."

Er hing geen vuiltje aan de Mechelse lucht. Malinwa stond 2-0 voor tegen Waasland-Beveren en aan de Kehrweg stond het nog steeds 0-0. Totdat de 73ste minuut aanbrak. Eupen sloeg aan het scoren en op zeven minuten tijd stond het plots 3-0. Nicolas Verdier had er zo zijn bedenkingen bij. "Wat ik hier hoor is dat Moeskroen de Pro League niet heeft gerespecteerd. Het is een gebrek aan professionalisme en dat besmeurt het imago van de club ook."

"In de 70ste minuut stond het nog 0-0 en stonden wij dan weer 2-0 voor. Opeens maakt Eupen vier doelpunten op twintig minuten tijd. Ik vind dat simpelweg schandalig. Hopelijk worden de feiten geanalyseerd", vertelde Verdier die diep in de put zat. "Ondanks onze overwinning is dit een grote ontgoocheling."

Verdier mocht tegen Waasland-Beveren in de 78ste minuut nog invallen voor Nicklas Pedersen. De Fransman kreeg ook enkele uitstekende kansen, maar kon dan weer niet scoren.