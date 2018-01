Matthys: “Wat er ook gebeurt, mijn toekomst ligt bij Malinwa" Dieter Peeters

Tim Matthys werd op 9 december van het veld gedragen in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende. KV Mechelen Even vreesde hij voor het einde van zijn voetbalcarrière, maar de knieblessure die Tim Matthys opliep tegen Oostende viel gelukkig mee. Wat er dit seizoen ook gebeurt, de 34-jarige vleugelaanvaller wil bij KV Mechelen blijven, zelfs na zijn voetbalcarrière.

Een nieuwe medische term lijkt uitgevonden: de Matthys-knie. Dankzij zijn flexibele knieën viel zijn blessure nog mee. “Een mirakel? Dat mag je wel zeggen. De dokter begreep achteraf ook niet dat het zo goed meeviel.” Wat kunnen we Tim Matthys nog meer wensen in 2018, behalve een goede gezondheid? Een nieuw contract? “Daar maak ik me geen zorgen over. Ik heb al met de club gesproken en dat zal snel geregeld zijn.” Zelfs als het volgend jaar 1B zou worden, verandert dat voor Matthys niets. De vleugelspeler wil zijn carrière het liefst afsluiten bij KV, waar hij mogelijk ook na zijn voetbalcarrière actief blijft. Matthys heeft al de nodige trainersdiploma’s, maar wat het precies zal worden, blijft een verrassing. «Misschien maak ik wel een carrièreswitch, wie weet!” (lacht)

In tussentijd focust de 34-jarige winger zich op het sportieve, want daar heeft KV Mechelen hem toch het meest nodig. Sinds hij uitviel pakte Malinwa namelijk geen enkel punt meer. Dat Bandé bijvoorbeeld niet meer tot scoren kwam, is ook geen toeval. Vier van zijn acht doelpunten kwamen er immers na een beslissende pass van Matthys. “We voelen elkaar ongelofelijk goed aan. In Bergen had ik dat ook met Jérémy Perbet. Met Hassane weet ik, dat als ik de bal daar leg, hij er zal zijn.» Misschien had Ajax dan beter ook meteen Matthys aangetrokken om Bandé te bevoorraden met voorzetten? «Eerlijk, ik blijf liever bij Mechelen. Ik ben 34, bij Ajax heb ik niets meer te zoeken.”

De statistieken die Matthys elk jaar opnieuw kan voorleggen, zijn nochtans indrukwekkend. Ook dit seizoen had de vleugelaanvaller een voet in 1 op de 3 Mechelse doelpunten. “Qua talent steek ik er niet bovenuit, dat weet ik. Maar qua statistieken denk ik dat er maar weinigen beter doen.” Toch leverde dat nooit een transfer naar een topclub op. “Dat is misschien het enige waar ik spijt van heb in mijn carrière, dat ik nooit bij een echt dominante ploeg gespeeld heb. Als ik met toppers had samengewerkt, waren mijn cijfers misschien nog beter geweest.”

