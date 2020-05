Man City heeft Malinwa-goudhaantjes Vranckx en Kabore op de radar ABD

05 mei 2020

10u46 0 KV Mechelen Aster Vranckx (17) en Issa Kabore (18) staan op de radar van Manchester City. Geen verrassing, want de twee youngsters deden het uitstekend in het duel KV Mechelen-Anderlecht (2-0) in februari, en toen zat er een scout van onder andere Man City in de tribune. Naast de Citizens tonen nog Europese topclubs interesse, maar er is vooralsnog niets concreet.

Kan KV Mechelen zijn twee toptalenten richting volgend seizoen aan boord houden? ‘t Is de vraag van 1 miljoen. Aster Vranckx imponeerde na de winterstop en was de beste man op het veld tijdens KV Mechelen-Anderlecht. Iets wat ook scouts van onder andere Manchester City, Bayern München en AC Milan niet was ontgaan. Ook het Nederlandse Feyenoord zou gecharmeerd zijn door Vranckx. Maar over concrete interesse is er nog geen sprake.

Hetzelfde geldt voor Issa Kabore. Malinwa haalde de jonge Burkinees afgelopen zomer weg bij FC Rahimo, club uit zijn thuisland. De pijlsnelle Kabore zette snel stappen vooruit en stond de laatste vijf competitiewedstrijden aan de aftrap. Ook hij speelde tegen Anderlecht een sterke partij. En ook hij kan rekenen op buitenlandse interesse.

Een transfer is nog lang niet aan de orde, maar verwacht wordt wel dat er deze zomer heel wat gegadigden zullen aankloppen bij Malinwa voor de twee youngsters.

