Malinwa wil tegen Oostende komaf maken met slechte reeks: “Tonen dat we iets te betekenen hebben" Axel Brisart

20 december 2019

11u30 0 KV Mechelen Nog eens een match onder druk in een tot dusver zorgeloos seizoen. Malinwa wil tegen Oostende komaf maken met zijn slechte reeks. "Zo een jaar moet je in schoonheid afsluiten."

Belangrijk tweeluik voor KV Mechelen. Vanavond KV Oostende in eigen huis, volgende week op Moeskroen als afsluiter van 2019. "Bepalende wedstrijden voor de rest van het seizoen", beseffen ze Achter de Kazerne. De promovendus, die de heenronde nog als vijfde afsloot, is de voorbije weken weggezakt naar een achtste plaats. De trieste Mechelse cijfers in de terugronde: een 1 op 12 en amper één doelpunt. Daarbovenop is het vandaag al twee maanden geleden dat er voor eigen publiek nog eens werd gewonnen - de laatste thuiszege was die tegen Antwerp (3-1) op de elfde speeldag. Tijd voor een ommekeer, KV Mechelen.

Ook coach Wouter Vrancken hoopt vanavond de negatieve spiraal te doorbreken tegen KV Oostende. "Of dit een 'must win' is? Ik vind van wel. Een bewogen jaar als 2019 moeten we goed afsluiten. Vooraf hadden we getekend voor de positie waar we nu staan, maar ik voel dat de spelersgroep snakt naar een overwinning. We willen nog eens tonen dat we iets te betekenen hebben. Daarvoor moeten we ons niveau wel weer optrekken. Een overwinning zou het vertrouwen een boost geven."

Vrancken was op zijn persbabbel gisteren ook opvallend scherp. “Het is niet genoeg om te zeggen dat je graag wil spelen. Als je de kans krijgt, moet je die ook grijpen”, vertelde hij. Een boodschap gericht aan de bankzitters. De jongens die het de vaste waardes lastig moeten maken. En in het bijzonder aan Geoffry Hairemans, die na de nederlaag tegen Club Brugge zei “dat het moeilijk was om zich te tonen tegen zo een sterke tegenstander”.

Brazilië

“Of ik de voorbije wedstrijden ontgoocheld was in mijn groep? Neen, maar niemand heeft al bewezen dat hij moet spelen ten koste van een ander”, richtte Vrancken zich ook naar jongens als Vanlerberghe en Vanzeir. “Sommigen die tegen Club speelden, zullen die kans vandaag nog eens krijgen. Dan moeten ze laten zien dat ze een basisplek verdienen. Als dat niet lukt, moet je je erbij neerleggen dat er andere keuzes gemaakt worden.”

Rake woorden. Maar had Hairemans geen punt? Je bewijzen tegen een ploeg als Club Brugge is allesbehalve een sinecure, toch? “Het is maar hoe je het bekijkt”, gaat Vrancken verder. “Toen ik als speler mijn kans kreeg, ging ik er vol voor. Dat wil ik ook zien bij mijn spelers. Of het nu tegen de Braziliaanse nationale ploeg of Gravelo is. Dat maakt op zich niets uit. Je geeft je honderd procent. En als je als speler gaat klagen dat het een te moeilijke match was tegen Club Brugge... (grijnst) Anders kan ik vragen aan de spelers dat ze de ploegen oplijsten tegen wie ze wel willen spelen, dan kan ik er rekening mee houden. Zo werkt het niet. Als je wil spelen, moet je je kansen grijpen. Ook al is het tegen een sterke tegenstander. Ik moet aan de lichaamstaal zien dat je ervoor gaat. Dat is voor mij het belangrijkste.”

Gustav Engvall is hersteld van een adductorenletsel en zit weer in de selectie. KV Mechelen moet het wel doen zonder Sheldon Bateau, die last heeft aan de quadriceps. Boni en Bouzian zijn ziek, Lemoine revalideert verder.