Malinwa verliest generale repetitie en sluit voorbereiding af zonder oefenzege ABD

01 augustus 2020

12u30 4 KV Mechelen Geen enkele oefenzege in deze voorbereiding. Ook op het veld van FC Metz kon er niet gewonnen worden: 1-0. Bij Malinwa ligt vanaf nu alle focus op volgend weekend voor de eerste speeldag van het seizoen. Of het team normaal zal kunnen trainen - dus met contact -, is nog steeds niet duidelijk.

Geen Thibaut Peyre in de selectie voor het oefenduel tegen Metz: de Franse verdediger sukkelt met de adductoren en kreeg rust. Malinwa hoopt hem op tijd klaar te stomen voor de competitiestart van volgende week. Coach Vrancken maakte enkele duidelijke - en richtinggevende? - keuzes voor de generale repetitie. Hij startte met Hairemans en Togui in de basis, ouderdomsdekens Kaya en De Camargo mochten pas in de slotfase invallen.

KVM en FC Metz hielden mekaar een halfuur in evenwicht. De thuisploeg had de beste kansen, Malinwa legde enkele goede combinaties op de mat en had balbezit. Metz toonde zich het efficiëntst en kwam op voorsprong via Boulaya. De Fransman sneed naar binnen vanop de rechterflank en knalde de bal knap in de linkerbovenhoek - Coucke was kansloos: 1-0.

Na de pauze voerde Malinwa het commando, met gevaarlijke pogingen van Togui en Van Damme. Maar scoren lukte niet meer. Zo boekten de troepen van Wouter Vrancken geen enkele oefenzege in de voorbereiding - niet ideaal voor het vertrouwen. Volgende week zondag trapt KV zijn seizoen op gang. Het is voorlopig afwachten tegen welke club - de kalender wordt om 18u bekendgemaakt. Maar de vraag is vooral: mogen ze komende week op een normale manier trainen? Tot nader order níet. Maar het is wachten op communicatie van de evaluatiecel (Celeval) en de overheid. Die zouden nog een uitzondering voor profclubs op het Antwerps sportverbod kunnen voorzien. Aanvankelijk hoopte KV te trainen in het Vlaamse-Brabantse Kampenhout, maar daar zijn ze niet welkom vanwege de Covid-situatie.

KV Mechelen: Coucke - Kabore, Bateau (67' Vanlerberghe), Bushiri, Bijker (67' Van Cleemput) - Vranckx (67' De Camargo), Van Damme (79' Van den Eynden) - Hairemans, Schoofs, Storm (67' Kaya) - Togui

Doelpunten: 30' Boulaya (1-0)

