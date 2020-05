Malinwa start exact een jaar na bekerwinst met aboverkoop: “Willen positief verhaal brengen op ónze feestdag” ABD

01 mei 2020

12u27 0 KV Mechelen ‘Malinwa, no matter what’ - catchy slogan. KV Mechelen trapt vandaag, exact een jaar na de bekerwinst, zijn abonnementenverkoop voor het seizoen 2020-2021 af. “We willen niet wachten tot het coronavirus gepasseerd is. We worden overstelpt met vragen van fans hoe ze de club kunnen helpen, dus hebben wij vier initiatieven, waaronder de aboverkoop, gelanceerd”, legt algemeen directeur Frank Lagast uit.

1 mei: voor altijd een feestdag Achter de Kazerne. Dag op dag een jaar geleden versloeg KV Mechelen AA Gent op de Heizel en won het de Beker van België. Een volksfeest brak los. “Het contrast met vandaag kan niet groter zijn”, aldus Lagast. “Toch willen wij een positief verhaal brengen. Daarom lanceren wij ‘Malinwa, no matter what’, vier acties voor onze supporters en partners.”

Ofwel krijgen we meer thuismatchen als het format wijzigt. Ofwel minder thuismatchen als er enkele matchen achter gesloten deuren moeten doorgaan. Maar de prijs van het abonnement ligt vast. Frank Lagast

De belangrijkste actie is de start van de abonnementenverkoop. Ondanks de onzekerheid over het format voor volgend seizoen en het al dan niet spelen achter gesloten deuren kunnen de fans van Malinwa vanaf vandaag hun abonnement voor het seizoen 2020-2021 aanschaffen. Een abonnee zal alle thuiswedstrijden in de competitie kunnen bijwonen. Hoeveel dat er worden, is echter nog niet zeker.

Lagast: “Het is een gedeeld risico. Ofwel krijgen we meer thuismatchen als het format wijzigt. Ofwel minder thuismatchen als er enkele matchen achter gesloten deuren moeten doorgaan. De prijs van het abonnement ligt vast. ‘No matter what.’ Niemand weet wat er zal komen. Het is wachten op de uitspraken van het BAS om te weten welke profclubs hun licentie krijgen en welk format we krijgen volgend seizoen. En ook door de coronacrisis is er onduidelijkheid wanneer de competitie zal kunnen beginnen. Maar we werden overstelpt met vragen van de supporters over hoe ze de club konden helpen in deze moeilijke tijden. (glimlacht) Wij wilden, op ónze feestdag, met iets positief komen. Op deze manier willen we de supporters iets geven om naar uit te kijken.” De abonnementenverkoop begint vandaag. Tot 31 mei kunnen bestaande of nieuwe abonnees genieten van voordelige tarieven.

Obligaties, businesspartners, collector’s items

Verder brengt KV Mechelen opnieuw obligaties op de markt, zoals het eerder dit seizoen ook al deed. De club hoopt na het behalen van de licentie op extra enthousiasme. “Het businessplan voor de volgende jaren staat op punt, het behalen van de licentie is daar een mooi bewijs van. Iedereen kan meestappen in een meerjarenproject”, klinkt het. Derde initiatief is er één voor de businesspartners: elke partner die een nieuwe businesspartner aanbrengt, krijgt korting op zijn eigen overeenkomst. Tot slot heeft KV Mechelen in zijn fanshop enkele ‘collector’s items’ gelanceerd, waaronder een collectie van vier mondmaskers.