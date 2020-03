Malinwa ontvangt dan toch transfersom van Sheffield United voor doelman Michael Verrips ABD

22u51 0 KV Mechelen Sheffield United zal KV Mechelen dan toch een transfersom betalen voor de overgang van Michael Verrips (23). Na maanden onderhandelen kwamen beide clubs een maand geleden tot een akkoord, de deal werd afgelopen week getekend. De Nederlandse doelman verbrak in de zomer van vorig jaar zijn contract op basis van Malinwa’s veroordeling voor matchfixing en trok per direct - ‘transfervrij’ - naar de Premier League.

Daar ging KV Mechelen echter niet mee akkoord. De club, met aan het ‘front’ eigenaar Dieter Penninckx, spande een zaak aan tegen Verrips en Sheffield bij de FIFA. Maar nog voor die een uitspraak deed, werd er een akkoord gevonden. Er is een basisbedrag afgesproken tussen de beide clubs. Op basis van het aantal speelminuten van Verrips - tweede keus bij de ‘Blades’ na Dean Henderson - kan de som stijgen.

Het akkoord kwam er dus voor de FIFA een uitspraak zou doen over deze zaak. Volgens Sport/Voetbalmagazine deed de FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) toch nog een uitspraak en gaf het Malinwa daarin óngelijk. De FIFA DRC oordeelde dat de speler een terechte reden had - matchfixing dus - om zijn contract te verbreken. Naast de klacht bij de FIFA zou ook de strafklacht van Verrips’ makelaar tegen KVM voor afpersing nu van de baan zijn.

Verrips vertrok in juli vorig jaar als een dief in de nacht. Hij liet zich gedurende een week niet zien in Mechelen en verbrak daarna zijn contract om ‘transfervrij’ te tekenen bij Sheffield United in de Premier League - zijn droomcompetitie. Hij debuteerde voor de ‘Blades’ in januari in de FA Cup, maar moest toen na 41 minuten naar de kant met een hoofdblessure. Het bleef voorlopig bij die ene wedstrijd.