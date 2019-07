Malinwa kondigt maatregelen aan tegen Verrips, die contract eenzijdig wil verbreken wegens matchfixing ABD/KTH

25 juli 2019

22u55 33 KV Mechelen Matchfixing. Dat is de reden waarom doelman Michael Verrips (22) zijn contract eenzijdig wil verbreken. De extra-sportieve zorgen zijn nog niet van de baan voor KV Mechelen, dat intussen aankondigde maatregelen te nemen tegen Verrips.

Ook gisteren liet Verrips zich niet zien in Mechelen. Voor de club was het lange tijd gissen naar wat de doelman bezielt. Uiteindelijk belandde een aangetekende brief in Mechelen. De Nederlander roept de veroordeling van KVM voor matchfixing in als dringende reden om zijn contract eenzijdig te verbreken. En dat terwijl hij aangegeven had te willen blijven als de ploeg in 1A speelde. Bij Malinwa vielen ze van hun stoel. Verrips zou - onder invloed van zijn makelaar? - van plan zijn om naar de arbeidsrechtbank te stappen om zijn gelijk te halen. Het zou advocaat Jean-Louis Dupont, bekend van het Bosman-arrest, zijn die de voetballer bijstaat.

Bij Mechelen schrijven ze Verrips voorlopig niet af en hopen ze nog voor de start van de competitie samen te zitten met zijn advocaat en entourage. Er is dus nog een toekomst voor hem Achter de Kazerne, als hij dat zelf wil.

Man United-doelman Henderson op weg naar Sheffield United

Maar dat valt te betwijfelen. Sheffield United toont interesse, maar er is nog geen officieel contact geweest tussen de Engelse promovendus en KV Mechelen. De onderhandelingen tussen speler en club zijn opgestart. Maar intussen lijkt Sheffield voor een andere doelman te kiezen. Dean Henderson (22) zou door Manchester United opnieuw worden uitgeleend aan ‘The Blades’. Streep door de rekening voor Verrips?

Hoe dan ook bleef KV Mechelen niet bij de pakken zitten. Het haalde meteen een opvolger voor Verrips. Yannick Thoelen (29) komt over van AA Gent, waar hij in de B-kern verzeild was. Vandaag trainde de Limburger voor een eerste keer mee.

(Lees verder onder de foto)

Sporta: “Deontologisch gezien kunnen we de speler begrijpen”

“Deontologisch gezien zou Verrips gelijk moeten krijgen”, klinkt het bij sportfederatie Sporta. “We kunnen de speler begrijpen. Dat ze via de voetbalbond geen gelijk zullen krijgen, lijkt me duidelijk. Er zijn namelijk geen clausules in spelerscontracten die een vertrek van Verrips zouden ondersteunen. Via een arbeidsrechtbank... Dat is iets anders. Er is toch een bewijs van een heel zware fout van de werkgever.”

Maatregelen

KV Mechelen kondigde intussen aan maatregelen te nemen tegen Verrips. Dat maakte de promovendus bekend via zijn website. Malinwa zal ook de Belgische voetbalbond en de Pro League raadplegen.

“De wedstrijdvervalsing heeft er niets mee te maken. Dit is een manoeuvre van de speler en zijn omgeving om goedkoop een transfer te forceren, want we hebben hem van elke stap in de procedures van de afgelopen maanden op de hoogte gebracht”, reageert Malinwa. KVM voegt eraan toe dat Verrips zich in de media positief uitliet over het vonnis van het BAS, omdat hij daardoor in 1A zou kunnen keepen. “Over een transfer kon steeds gesproken worden. Dat had een win-winsituatie kunnen zijn. Het is vreemd dat hij en zijn entourage nu zijn sportieve toekomst op het spel zetten.”