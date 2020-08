Malinwa haalt met Celtic-huurling “geen pannenkoek” in huis, én er volgt nog versterking ABD

17 augustus 2020

10u25 0 KV Mechelen Wouter Vrancken is een tevreden man. Winst op Moeskroen. En de versterking die hij vroeg, is ­gearriveerd. Met Marian Shved (23) heeft Malinwa een Oekraïense winger beet. Straks volgt nog een Zweedse spits.

“Het is geen pannenkoek. Als type vergelijkbaar met Nikola Storm.” Zo omschrijft Wouter Vrancken Marian Shved, de Oekraïense flankaanvaller die KV Mechelen dit seizoen huurt van Celtic Glasgow. Malinwa dwong ook een – pittige – aankoopoptie af. Shved moet straks voor diepgang zorgen op de rechtsbuiten. “We hadden aanvallende opties nodig. Shved kan op de twee flanken én op de ‘10’ uit de voeten. Hij zwengelt de concurrentie binnen de ploeg aan”, aldus Vrancken.

Bij KV Mechelen zijn ze ervan overtuigd dat Shved, die ze op het spoor kwamen dankzij “de goede connecties” van TD Tom Caluwé, een toegevoegde waarde zal zijn. Enig voorbehoud is echter op zijn plaats. De Oekraïner heeft géén wedstrijdritme – hij viel vorig jaar amper drie keer in bij Celtic. Voor zijn periode bij de Schotse landskampioen was Shved actief bij Karpaty Lviv, in zijn thuisland. Daar liet hij wél knappe dingen zien. De jongen heeft talent. ­Alleen kon hij zich, mede door een kruisbandletsel, ook in zijn eerste buitenlandse avontuur bij de jeugd van Sevilla (2015-2017) niet doorzetten. Nu dan maar, bij KV Mechelen?

Vrancken: “Ik heb met hem ­gesproken. Het is een verlegen kerel. We gaan hem onder de arm moeten nemen, maar we hebben wel een team dat nieuwe jongens snel in de groep opneemt. Het is ­afwachten hoe snel hij zich kan aanpassen. Het is een goede voetballer, maar hij zal tijd nodig hebben.”

Shved is een talent dat normaal niet voor Mechelen zou kiezen. Maar hij wil zijn carrière bij ons opnieuw lanceren Directielid Gert Van Dyck

“Shved zou een echte kwaliteitsinjectie moeten brengen”, vertelt directielid Gert Van Dyck. “We hebben hem lang bestudeerd én hij is uitgebreid medisch getest. Shved is een talent dat normaal niet voor Mechelen zou kiezen. Maar omdat hij vorig seizoen weinig gespeeld heeft, wil hij zijn carrière bij ons opnieuw lanceren.”

Er is nog zo’n type op komst naar KV Mechelen. De club heeft een persoonlijk akkoord met Kerim Mrabti (26). Een Zweedse, polyvalente spits met Tune­sische roots die behoudens verrassingen vandaag zijn medische testen aflegt. Ook hij wil zich weer in de kijker spelen. Mrabti, die twee jaar geleden nog op interesse van Anderlecht en Club Brugge kon rekenen, zit sinds juni zonder werkgever nadat zijn contract bij de Engelse tweedeklasser Birmingham niet werd verlengd.

Atypische transfers

Een Oekraïner en een Zweed dus, voor KV Mechelen. Voor de linksachter haalden ze ook al Victor Wernersson – eveneens een Zweed –, die komende winter ­arriveert. Atypische transfers voor een club die de voorbije ­jaren sterk inzet op jong en ­Belgisch. In de eigen jeugd is er niet genoeg kwaliteit om de ­huidige leemtes in de A-kern te vullen, zo oordelen ze in Mechelen. Én vooral: Shved (huur), Mrabti en Wernersson (allebei einde contract) zijn goedkope ­opties.

Club-aanvaller Cyril Ngonge was aanvankelijk ook een piste, maar... “Wij hebben, net als veel andere Bel­gische clubs, niet het kapitaal om talentvolle (flank)aanvallers te kopen”, vertelt Van Dyck. “We gaan trouwens geen buitenlanders halen om ­Belgen achteruit te duwen – laat dat duidelijk zijn. Jong en Belgisch blijft ons uitgangspunt.”

