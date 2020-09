Malinwa-doelman Coucke steunt ploegmaat Vranckx na onwaarschijnlijke misser: “Niemand neemt het hem kwalijk” ABD

13 september 2020

Handen op de heupen. Teleurstellend voor zich uit starend. Gaëtan Coucke (21) keepte een goede partij, maar tegen de kopbal van Hendry in de slotminuut was hij niet opgewassen. "Natuurlijk is dit frustrerend." En dat was ook de onwaarschijnlijke misser van Aster Vranckx. "Maar we kunnen hem niets kwalijk nemen", reageerde Coucke.

Het werd een namiddag om snel te vergeten Achter de Kazerne. Niet alleen door het nieuws over eigenaar Dieter Penninckx, die sinds vrijdag in de gevangenis van Mechelen is opgesloten, maar ook door de pijnlijke 0-1-nederlaag tegen KV Oostende. Malinwa speelde een zwakke wedstrijd. “Toch verdienden alweer meer”, verbloemde coach Wouter Vrancken het op zijn persconferentie.

Doelman Gaëtan Coucke gaf zijn trainer nadien uiteraard gelijk. Ook hij zag dat Malinwa overwicht had, maar er - véél - te weinig mee deed en achterin koud gepakt werd. “Natuurlijk is dit frustrerend”, zuchtte Coucke. “Niet alleen voor mij, ook voor heel de ploeg. De voorbije wedstrijden gaven we telkens weinig weg. Alleen hadden onze tegenstanders steeds genoeg aan één of twee kansen om te scoren. Dat is frustrerend, ja. Iedereen wil de nul houden, maar dat lukt ons te weinig.”

KV Mechelen pakte dit seizoen nog amper één clean sheet, op Moeskroen. Verder incasseerde het zeven tegengoals in vijf matchen. Te veel, beseft ook Coucke, die nochtans goed aan het keepen is. “Naar het lage aantal kansen dat we weggeven, moeten we meer de nul houden. Maar goed, hier mogen we niet te veel bij blijven stilstaan. We moeten vooruit.”

Misser Vranckx

Wie ook niet te veel meer zal mogen nadenken over de nederlaag tegen KV Oostende, is Aster Vranckx. Het toptalent ging de mist in met een enorme misser. “Ik zag de lob van Geoffry (Hairemans, red.) op de lat vallen. Aster kreeg de bal vervolgens niet goed onder controle. Jammer, maar dat kan gebeuren. Niemand neemt hem dat kwalijk”, aldus Coucke. “Aster zal vannacht niet goed slapen, maar de komende dagen zijn we er om hem te steunen. Hij komt er wel weer bovenop - daar ben ik zeker van. Aster heeft een goede match gespeeld, alleen viel die ene fase ferm tegen.”